Đại học ở TP.HCM thưởng 150 triệu đồng cho nữ sinh đoạt HCV SEA Games

Nguyễn Thanh Duyên, người xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 33, vừa được Đại học Ngân hàng TP.HCM tuyên dương khen thưởng.

Thanh Duyên đảm nhiệm vị trí chủ lực của đội. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân.

Sáng 21/12, Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho hơn 200 tân khoa tốt nghiệp cử nhân.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường tuyên dương và khen thưởng em Nguyễn Thanh Duyên, sinh viên năm 2 ngành Luật kinh tế. Tại SEA Games 33, ở chung kết nội dung đồng đội nữ môn AoV (Liên quân Mobile), Duyên cùng các thành viên trong đội tuyển Việt Nam chiến thắng 4-0 trước Lào, giành ngôi vô địch.

Nữ sinh là tuyển thủ đảm nhiệm vị trí chủ lực của đội. Cô thuờng xuyên có nhiều pha xử lý "xuất thần", ép đối thủ rơi vào thế "không được chơi game". Chiến thắng của đội tuyển nữ đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games ở bộ môn này.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết Thanh Duyên là sinh viên đầu tiên của trường tham dự SEA Games và xuất sắc giành huy chương vàng.

Tại Đại học Ngân hàng TP.HCM, nữ sinh có thành tích học tập tốt. Quá trình tham gia huấn luyện và thi đấu cùng đội tuyển, nữ sinh được nhà trường tạo điều kiện về lịch học. Các giảng viên của khoa Luật luôn đồng hành, thường xuyên trao đổi để đảm bảo Duyên hoàn thành tốt chương trình học.

GS.TS Nguyễn Đức Trung đại diện nhà trường khen thưởng sinh viên Nguyễn Thanh Duyên. Ảnh: NTCC.

Trước thành tích xuất sắc, nhà trường tặng thưởng Thanh Duyên 10 triệu đồng. Ngoài ra, nữ sinh còn nhận thêm nhiều phần quà từ các đối tác của nhà trường. Tổng giá trị tiền thưởng và hiện vật mà nữ sinh này nhận được ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Ông Trung nhìn nhận đây là phần thưởng xứng đáng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật của nữ sinh. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho việc nhà trường tiên phong và đột phá trong việc đưa môn thể thao điện tử (eSports) vào trường học.

Cách đây 2 tháng, trường đã khánh thành phòng đấu eSports Arena nhằm tạo điều kiện cho sinh viên phát triển kỹ năng. Trước đó, eSports cũng là nội dung được nhà trường đưa vào hội thao thường niên.

"Không chỉ coi đây là hoạt động phong trào, nhà trường định hướng đưa eSport trở thành môn giáo dục thể chất chính thức, dự kiến triển khai từ năm học 2026-2027", ông Trung cho hay môn học này được thiết kế nhằm rèn luyện cho sinh viên các tố chất về trí tuệ, khả năng làm việc nhóm, sự nhanh nhạy và tư duy chiến lược, đồng thời giúp các em thư giãn sau giờ học.