Ánh Viên là thạc sĩ ngành nào?

Ánh Viên hoàn thành cao học khóa 28, vừa nhận bằng thạc sĩ của Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Ánh Viên trong ngày nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Ảnh chụp cùng PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh. Ảnh: FBNV.

Sáng 19/12, kình ngư Ánh Viên đăng tải loạt ảnh nhận bằng thạc sĩ trên trang cá nhân. Cô viết: "Nhận bằng thạc sĩ dễ lắm, Viên chỉ cho". Đây là câu nói quen thuộc, tạo nên "thương hiệu" của Ánh Viên trong loạt video hướng dẫn kỹ thuật bơi.

Bên cạnh bằng thạc sĩ, cô còn nhận giấy khen của trường nhờ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Kình ngư nhận nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và các đồng nghiệp, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần không ngừng học hỏi của nữ vận động viên.

Ánh Viên chia sẻ hình ảnh nhận bằng thạc sĩ. Ảnh: FBNV.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Ánh Viên trúng tuyển cao học tháng 11/2023 - một tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, khoa Huấn luyện thể thao. Cô theo học thạc sĩ ngành Giáo dục học, Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Trước đó, cô phải đáp ứng các điều kiện dự tuyển thạc sĩ gồm: Tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực thể dục thể thao hoặc ngành học phù hợp; có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3; có đủ sức khỏe học tập.

Ngoài ra, Ánh Viên phải trải qua thi tuyển với hai môn Sinh lý thể dục thể thao và Lý luận thể dục thể thao. Kình ngư sinh năm 1996 đạt số điểm lần lượt là 9 và 7,5 điểm.

Ngoài học tập, Ánh Viên còn tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2023, cô tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Cô được ban giám khảo chấm giải nhất khi trình bày xuất sắc đề tài "Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong tập luyện môn bơi lội cho trẻ em 8-10 tuổi", dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh (Phó hiệu trưởng Đại học Thể dục thể thao TP.HCM).

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996, quê Cần Thơ. Cô là vận động viên giàu thành tích nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam với 25 huy chương SEA Games, hai huy chương đồng Asiad, một huy chương vàng Olympic trẻ và nhiều danh hiệu, kỷ lục ở đấu trường trong nước và khu vực.

Sau khi thông báo giải nghệ năm 2022, Ánh Viên tập trung cho việc học và lan tỏa phong trào học bơi cộng đồng. Hiện tại, Ánh Viên đang tập trung cho việc giảng dạy và quản lý CLB bơi của cô tại TP.HCM.