Thanh Nhàn được tuyển thẳng vào đại học

  • Thứ sáu, 19/12/2025 08:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiều chú ý nhờ pha ghi bàn trong đêm chung kết SEA Games 33. Dù còn trẻ, anh đã đạt được nhiều thành tích và từng được tuyển thẳng vào đại học.

sea games 33 anh 1

Cầu thủ Thanh Nhàn trong trận chung kết tối 18/12. Ảnh: Minh Chiến.

Trận chung kết giữa U22 Việt NamU22 Thái Lan diễn ra vào tối 18/12. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hoà với tỷ số 2-2, qua đó bước vào hiệp đấu phụ.

Trong hiệp đấu phụ căng thẳng này, cầu thủ Thanh Nhàn dứt điểm bằng cú đá bồi chuẩn xác ở cự ly gần, giúp Việt Nam lội ngược dòng với tỷ số 3-2, qua đó giành huy chương vàng SEA Games 33.

Thanh Nhàn sinh năm 2003 tại Tây Ninh. 10 tuổi, anh đã trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nhờ kỹ năng đá bóng nổi trội. Nhưng thời điểm đó, lo con còn quá nhỏ, cha mẹ không đồng ý cho Nhàn gia nhập PVF.

Một năm sau đó, Thanh Nhàn tiếp tục trúng tuyển lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Tây Ninh. Đến lúc này, gia đình mới quyết định đầu tư cho con trai theo đuổi sự nghiệp bóng đá, dù điều kiện gia đình hồi đó không mấy dư dả.

Năm 2019, sau những màn thể hiện ấn tượng tại giải U17 quốc gia cùng đội Tây Ninh, Thanh Nhàn được ông Philippe Troussier, khi đó là Giám đốc kỹ thuật PVF, chiêu mộ về đội.

Tại đây, Nhàn được ký hợp đồng đào tạo đặc biệt bởi Tây Ninh đã tin tưởng giao cho PVF đào tạo cầu thủ để có điều kiện phát triển tốt hơn. Tại đây, chàng trai trẻ đã được chăm sóc, tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp cùng đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm.

Đến năm 2020, cầu thủ sinh năm 2003 góp phần giúp PVF giành chức vô địch U17 quốc gia. Anh gây ấn tượng khi ghi dấu mùa giải với 5 bàn thắng đẹp mắt. Chỉ sau đó một năm, anh tiếp tục cùng câu lạc bộ giành chức vô địch U19 quốc gia, đồng thời được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc với 7 bàn thắng.

Tháng 8/2022, khi vẫn trong giai đoạn luyện tập và tham gia các giải đấu, Thanh Nhàn trúng tuyển thẳng vào ngành Quản trị kinh doanh khoá 28 của Đại học Văn Lang.

Trước đó, vào tháng 3/2022, cầu thủ sinh năm 2003 cùng một số vận động viên khác được Đại học Văn Lang trao học bổng trị giá 350 triệu đồng ngay khi vừa hoàn tất chương trình THPT.

Tú Anh

