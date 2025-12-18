Thí điểm cho trẻ tiếp xúc tiếng Trung, Nhật, Hàn từ mầm non

Đề án mới do Phó thủ tướng phê duyệt cũng yêu cầu tiếp tục thí điểm chương trình làm quen với tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp... đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Đề án mới sẽ thí điểm cho trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ từ bậc mầm non. Ảnh: Văn Nguyện.

Phó thủ tướng Lê Thành Long mới ký Quyết định số 2732/QĐ-TTg phê duyệt đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng một thế hệ trẻ có năng lực ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập và vươn mình.

Điểm đáng chú ý của đề án là nội dung:

Thí điểm hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc

Tiếp tục thí điểm các chương trình làm quen với tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Đồng thời, đề án sẽ triển khai dạy tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức trong giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện.

Tăng cường dạy ngoại ngữ cùng các môn học

Đề án này nhấn mạnh việc nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, tiếp cận tri thức, văn hóa, khoa học - công nghệ toàn cầu và hội nhập quốc tế; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Đề án cũng hướng tới hình thành thế hệ trẻ có khả năng ngoại ngữ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của đất nước.

Do đó, trong giai đoạn 2025-2030, đề án đặt mục tiêu xây dựng, triển khai các chương trình dạy học ngôn ngữ của một số quốc gia trong khu vực ASEAN, ưu tiên chương trình dạy tiếng Lào và ngôn ngữ quốc gia của Campuchia tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có nhu cầu và đủ điều kiện, đặc biệt tại các xã khu vực biên giới.

Cùng với đó, các chương trình dạy ngoại ngữ sẽ được triển khai tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên, bảo đảm phù hợp với nhu cầu người học và thực tiễn.

Đề án đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường dạy các ngoại ngữ, dạy tích hợp ngoại ngữ với nội dung môn học, dạy các môn học, ngành, nghề bằng ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, phù hợp với nhu cầu người học và điều kiện của từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức và các ngoại ngữ khác cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đề án mới đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ và dạy học bằng ngoại ngữ. Ảnh: Việt Linh.

Giải pháp then chốt là giáo viên

Để đạt được các mục tiêu đề ra, đề án xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến dạy và học ngoại ngữ.

Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy ngoại ngữ và dạy học bằng ngoại ngữ.

Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Xây dựng chương trình, giáo trình, sách giáo khoa và học liệu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tăng cường cơ sở vật chất.

Mở rộng hợp tác quốc tế.

Tăng cường truyền thông, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ.

Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.

Trong đó, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên được xác định là giải pháp then chốt. Đề án yêu cầu tuyển dụng giáo viên, giảng viên dạy ngoại ngữ, bao gồm cả người nước ngoài, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế; ưu tiên phát triển đội ngũ giáo viên tại các xã khu vực biên giới.

Công tác bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, năng lực sư phạm, đặc biệt là phương pháp dạy học phân hóa, cá nhân hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sẽ được tăng cường, chú trọng tới giáo viên ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Đề án cũng yêu cầu nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo giáo viên, tăng cường phối hợp giữa cơ sở đào tạo với địa phương và các cơ sở giáo dục; đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng nhân lực; có chính sách phát hiện, thu hút sinh viên giỏi ngoại ngữ và hỗ trợ giáo viên công tác tại vùng khó khăn, đồng thời nghiên cứu cơ chế cho người nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.

Cùng với đó, việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá được xác định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học ngoại ngữ.

Vì vậy, đề án yêu cầu nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, bảo đảm phát triển toàn diện các kỹ năng ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong dạy học, dạy tích hợp ngoại ngữ với nội dung môn học, chuyên ngành, nghề.

Đối với chương trình, giáo trình và học liệu, đề án yêu cầu nghiên cứu, xây dựng, thí điểm và triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học như Toán, Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các chuyên ngành đào tạo, đồng thời chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y sinh, an ninh, quốc phòng.

Việc bảo đảm tính liên thông về ngoại ngữ giữa các cấp học, trình độ đào tạo và ưu tiên triển khai ngôn ngữ các nước láng giềng tại khu vực biên giới cũng được nhấn mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu thực tiễn.