Đề xuất có sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh

Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bộ sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh hoặc sách giáo khoa bằng tiếng Anh để các trường lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Ánh Sương. Ảnh: Quochoi.media.

Tiếp tục ngày làm việc thứ 33, kỳ họp thứ mười, Quốc hội Khoá XV, chiều 2/12, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Đề xuất xây dựng sách giáo khoa song ngữ

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nhất trí với chủ chương đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia. Song, ông đề xuất nên đưa việc soạn thảo sách giáo khoa vào chương trình.

Theo đại biểu, Nghị quyết 71 đã thống nhất xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Để làm được điều này, ông chỉ ra 4 điểm cần lưu ý:

Thứ nhất, về mặt nhận thức, sách giáo khoa chuẩn rất quan trọng, nhất là với học sinh phổ thông;

Thứ hai, bộ sách giáo khoa chuẩn phải phù hợp, không có lỗi, cập nhật hiện đại nhưng phải đảm bảo văn hóa, đạo đức Việt Nam;

Thứ ba, phải có bộ sách giáo khoa chuẩn thật tốt thì chương trình dạy học bằng một bộ sách mới thành công;

Thứ tư, muốn có bộ sách tốt, Nhà nước phải đầu tư xây dựng, không nên chắp vá, vay mượn tạm bợ và phải có ban soạn thảo quốc gia.

"Như vậy, việc soạn thảo sách giáo khoa cần phải được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia. Việc này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như mục tiêu của chương trình", ông Trí nêu ý kiến.

Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (đoàn Quảng Ngãi) đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bộ sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh hoặc sách giáo khoa bằng tiếng Anh để các cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế.

Mục tiêu lớn hơn là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tuy nhiên, theo bà, để thực hiện mục tiêu này, yếu tố quyết định là đội ngũ giáo viên. Các thầy cô không những phải có kiến thức chuyên sâu về môn học, mà còn cần kỹ năng tiếng Anh tốt.

Trong khi đó, thực tế hiện nay, hầu hết trường đại học mới đào tạo giáo viên Tiếng Anh, chưa thể đào tạo giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh.

"Giáo viên Tiếng Anh không thể dạy các môn học khác bằng tiếng Anh khi không có kiến thức chuyên sau của môn học ấy. Ngược lại, giáo viên các môn học khác thì không đủ năng lực, kỹ năng tiếng Anh để giảng dạy bằng tiếng Anh", bà Sương nêu thực tế.

Đại biểu cho rằng tại chương trình, mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ giáo viên còn chung chung, do đó cần định lượng cụ thể, có tính đo lường và khả thi.

Cụ thể, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phải đồng bộ với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Ví dụ, mục tiêu đến năm 2030, 30% giáo viên được bồi dưỡng, đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy học bằng tiếng Anh, tương ứng với 30% cơ sở giáo dục có thiết bị.

"Chúng ta cần tránh trường hợp có thiết bị nhưng không thể giảng dạy bằng tiếng Anh, gây lãng phí nguồn lực", đại biểu nêu vấn đề.

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị nghiên cứu xây dựng trường hoặc trung tâm giáo dục đại học chuẩn quốc tế. Ảnh: Quochoi.media.

Cần có trung tâm giáo dục đại học chuẩn quốc tế?

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng trường hoặc trung tâm giáo dục đại học chuẩn quốc tế; có thể thuê giảng viên nước ngoài về giảng dạy.

Việc này xuất phát từ thực tế học sinh Việt Nam phải ra nước ngoài để học tập, như Singapore, Anh, Mỹ, phương Tây và Trung Quốc . "Việc du học này gây tốn tiền, tốn ngân sách", đại biểu nêu.

Trong khi đó, đại học Việt Nam đã đạt được các tiêu chuẩn nhất định nhưng lại chưa có trung tâm đào tạo đại học chuẩn quốc tế. Nếu xây dựng được, học sinh, sinh viên có thể học tại chỗ, giảm bớt gánh nặng tài chính.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất Chính phủ ưu tiên xây dựng trụ sở Bộ GD&ĐT. Theo ông, trụ sở của bộ được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước với kiến trúc đơn giản.

Mặc dù đã nâng cấp nhưng chỉ bên ngoài, còn thực tế đã xuống cấp. Ông cho rằng đất nước chưa giàu nhưng không còn quá nghèo, nên việc nâng cấp trụ sở của một bộ là việc cần thiết và nên làm.

"Tôi mong sớm có trụ sở Bộ GD&ĐT mới. Đây phải là trụ sở to đẹp, đàng hoàng, thuộc tốp đầu trụ sở của các bộ ở nước ta", ông Trí chia sẻ.