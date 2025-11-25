Trình Quốc hội chi 580.133 tỷ đồng hiện đại hóa giáo dục 10 năm tới

Chính phủ đề xuất Quốc hội phương án chi 580.133 tỷ đồng để đầu tư hiện đại hóa giáo dục, nâng cao chất lượng trong 10 năm tới.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Quochoimedia.

Sáng 25/11, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, giáo dục thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng chưa có bước đột phá để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Cụ thể, mạng lưới cơ sở giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng; mầm non thiếu giáo viên và phòng học kiên cố; thiết bị dạy học và phòng học bộ môn ở phổ thông mới đạt khoảng một nửa yêu cầu.

Các cơ sở đại học và giáo dục nghề nghiệp thiếu hạ tầng, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu để đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, đường sắt tốc độ cao hay điện hạt nhân.

Đầu tư hơn 580.000 tỷ đồng , chia làm hai giai đoạn

Chính phủ đề xuất triển khai chương trình trong 10 năm, chia làm hai giai đoạn với tổng nguồn lực khoảng 580.133 tỷ đồng . Trong đó, ngân sách trung ương hơn 349.000 tỷ đồng ; ngân sách địa phương hơn 115.000 tỷ; vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề hơn 89.000 tỷ; phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Giai đoạn từ 2026-2030 sẽ tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; thực hiện và hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành một phần một số mục tiêu chủ yếu cần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được đề ra đến năm 2030 tại Nghị quyết số 71 và các quy định có liên quan. Ngân sách giai đoạn này bố trí tối thiểu 174.673 tỷ đồng .

Giai đoạn 2031-2035 sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035. Ngân sách bố trí khoảng 405.460 tỷ đồng .

Chính phủ đề ra mục tiêu tổng quát là chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục; mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền được học tập suốt đời; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chính phủ đề xuất triển khai chương trình trong 10 năm với tổng nguồn lực khoảng 580.133 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo tờ trình, đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu đạt 4 nhóm mục tiêu cụ thể, gồm: Từng bước chuẩn hóa hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông; Từng bước hình thành 6 trung tâm quốc gia và 12 trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao; Từng bước đầu tư chuẩn hóa, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển cho các cơ sở giáo dục đại học; Nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học.

Trong đó, Chính phủ nêu rõ các mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư hướng đến:

Xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học; hoàn thành mạng lưới trường nội trú - nhà công vụ ở vùng khó khăn; tối thiểu 30% trường phổ thông có giáo viên dạy học STEM/STEAM bằng tiếng Anh và triển khai thí điểm dạy học bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai ở một số môn.

Giáo dục nghề nghiệp phấn đấu hình thành 18 trường chất lượng cao; giáo dục đại học hướng tới tối thiểu 8 cơ sở công lập vào nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất một trường vào top 100 thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

95% nhà giáo và 70% học sinh được bồi dưỡng năng lực số; tối thiểu 30% cơ sở giáo dục ứng dụng hiệu quả công nghệ số và AI trong quản lý, dạy học và đổi mới sáng tạo.

Tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai với 30% trường phổ thông có giáo viên đủ năng lực dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; 100% trường đại học sư phạm trọng điểm đủ năng lực đào tạo đội ngũ này.

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, đầu tư xây dựng 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để triển khai thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Chính phủ cũng sẽ đầu tư cho 60 trường cao đẳng nghề chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; đầu tư để hướng đến hoàn thành 100% các cơ sở giáo dục đại học công lập trong quy hoạch đạt chuẩn vào năm 2035.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Quochoimedia.

Đánh giá kỹ nguồn lực thực hiện

Báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình. Tuy nhiên, Chính phủ phải rà soát để tránh chồng chéo với các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Về nội dung cụ thể, cơ quan thẩm tra đề nghị cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm tính khả thi để cân nhắc các chỉ tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (bao gồm cơ sở vật chất, nguồn cung cấp đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh).

Về nguồn vốn, ngân sách trung ương, ủy ban đề nghị ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm; bố trí vốn sát với mục tiêu và khả năng giải ngân, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Về ngân sách địa phương, Chính phủ làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ, cơ cấu vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; khuyến khích các địa phương có nguồn thu ngân sách cao chủ động bố trí đầu tư cho giáo dục.

Về vốn đối ứng của các trường đại học và dạy nghề, tỷ lệ theo đề xuất của Chính phủ là rất lớn, chưa hợp lý, đề nghị cần làm rõ cơ sở đề xuất.