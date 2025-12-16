Thành tích ấn tượng của cầu thủ Huỳnh Như

Dù bận rộn với các giải đấu trong và ngoài nước, tiền đạo Huỳnh Như vẫn dành thời gian cho việc học tập, theo đuổi tấm bằng cao học tại TP.HCM.

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó sau trận thua Philippines. Ảnh: Minh Chiến (từ Chonburi).

Mới đây, vào ngày 14/12, cầu thủ Huỳnh Như cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước đội tuyển Indonesia, qua đó giành suất vào chung kết SEA Games 33.

Cũng trong ngày này, nữ tiền đạo chính thức lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ SEA Games liên tiếp. Thậm chí, trước đó, cô đã từng sở hữu 12 bàn thắng tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích thể thao nổi trội, được ví như huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam, cầu thủ Huỳnh Như còn thể hiện xuất sắc trong học thuật. Cô vẫn đang theo đuổi chương trình cao học tại Đại học Sư phạm TP.HCM.

Vào tháng 11/2024, Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo cầu thủ Huỳnh Như (sinh năm 1991) trở lại trường để theo học bậc cao học. Cô từng là sinh viên khoá 41 của khoa Giáo dục Thể chất tại trường này nhưng tốt nghiệp muộn hơn so với bạn bè cùng khoá do bận rộn với việc luyện tập, thi đấu thể thao.

Cầu thủ Huỳnh Như đã có bằng cử nhân của Đại học Sư phạm TP.HCM, hiện học tiếp chương trình thạc sĩ tại trường. Ảnh: FBNT.

Trở lại trường để theo đuổi chương trình cao học, Huỳnh Như cho biết bên cạnh việc tập trung cho sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, cô mong muốn bổ sung kiến thức để chuẩn bị cho chặng đường sau này.

Theo nữ cầu thủ, lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao đã trang bị cho cô nhiều kiến thức quan trọng, đặc biệt là về dinh dưỡng và khoa học huấn luyện. Điều này góp phần hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tập luyện và thi đấu cả trong nước lẫn quốc tế.

Từ trải nghiệm tập luyện trong và ngoài nước, Huỳnh Như nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các môi trường bóng đá. Ở những nền bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ buộc phải chủ động trang bị kiến thức để duy trì thể lực và phong độ trong thời gian dài. Chính những kiến thức đã được học tại trường đại học giúp nữ tiền đạo thích nghi và phát triển tốt hơn khi thi đấu ở nước ngoài.

Ngoài ra, nữ tiền đạo chia sẻ dù dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, cô luôn nhận được sự động viên từ các thầy cô trong việc chuẩn bị cho tương lai sau khi khép lại sự nghiệp sân cỏ.

Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều cơ sở đào tạo, Huỳnh Như quyết định tiếp tục gắn bó với Đại học Sư phạm TP.HCM, nơi cô đánh giá là môi trường giáo dục chất lượng và luôn được hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên.

Nói thêm về việc học cao học, Huỳnh Như bày tỏ mong muốn được truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ học tập cũng như thi đấu chuyên nghiệp cho những bạn trẻ có chung niềm đam mê thể thao. Cô tin rằng với ý chí và sự kiên trì, các bạn trẻ hoàn toàn có thể vừa học tập, vừa theo đuổi đam mê của mình.