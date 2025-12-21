Con trai NSND Xuân Bắc khiến bố bất ngờ

NSND Xuân Bắc bất ngờ trước món quà do con trai Bi Béo chuẩn bị để tặng bạn khi tham dự sự kiện.

NSND Xuân Bắc cùng con trai Võ Nguyên. Ảnh: FBNV.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc đã chia sẻ cuộc trò chuyện ngày cuối tuần giữa anh và con trai Bi Béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên).

Cụ thể, trên đường đón con về nhà, Bi Béo đã kể cho bố nghe về các hoạt động trong ngày, bao gồm trao tặng quà và thăm hỏi các bạn mắc chứng tự kỷ, sau đó tham dự sự kiện ra mắt album ca nhạc của nhóm bạn.

Điều khiến NSND Xuân Bắc bất ngờ là cách cậu con trai thể hiện sự “người lớn” theo cách rất riêng. Bi Béo đến sự kiện sớm 2 giờ để hỗ trợ các bạn. Song, sự "hỗ trợ" ấy là việc cậu có mặt để tiếp sức tinh thần. Không hoa, không quà cầu kỳ, cậu mang đến sự kiện bánh rán làm quà tặng cho 4 thành viên nhóm nhạc.

“Con mua 6 cái cả mật cả đường cho các anh”, Bi Béo nói đầy vẻ tự hào vì thấy mình chu đáo. Tuy nhiên, cậu cũng thú nhận với bố về việc mua 8 chiếc bánh rán nhưng đã ăn trước 2 chiếc trên đường đi vì nghĩ "kiểu gì các anh cũng mời”.

Sự hài hước của Bi Béo khiến NSND Xuân Bắc phải bật cười và chấm con trai "11 điểm" cho ngày hôm đó.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn hội thoại của hai bố con thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước lối trò chuyện gần gũi, hài hước nhưng nhiều giá trị giáo dục trong cách NSND Xuân Bắc dạy con.

Bi Béo sinh năm 2009, là con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung. Cậu được khán giả biết tới khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2.

Thời điểm đó, Bi Béo gây ấn tượng nhờ ngoại hình mũm mĩm, tính cách lém lỉnh, dễ thương. Trong chương trình, cậu thường nô đùa và có những màn "đấu võ mồm" với bố mang lại tiếng cười cho khán giả.

Hiện tại, với vẻ ngoài chững chạc, Bi Béo trưởng thành đáng kể ở tuổi 16. Cũng trong bài viết mới nhất, NSND Xuân Bắc hài hước nhận xét con trai trông như "ông chú họ ở quê".

Bi Béo đang học tại trường quốc tế ở Hà Nội, vừa ra mắt với vai trò rapper cùng nghệ danh Thiên Ngự Nguyên. Anh chàng tung MV T9 - được xây dựng trên nền giai điệu ca khúc Anh vui của Phạm Kỳ - kết hợp cùng producer Ngô Hạo. MV có bối cảnh quay mang màu sắc đường phố, đơn giản nhưng bụi phủi và nhiều năng lượng.

Ngoài Bi Béo, vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc còn có hai con trai khác là Nguyễn Nhật Khánh Minh (sinh năm 2007) và bé Bão sinh năm 2018. Các con của nghệ sĩ thân thiết với bố, được nhiều khán giả yêu quý.

Xuân Bắc cũng nổi tiếng là ông bố với cách giáo dục con rất tâm lý và hiện đại. Nam nghệ sĩ cởi mở, lắng nghe tâm tư tình cảm của các con và không thúc ép con làm theo ý mình.