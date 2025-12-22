Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 mới nhất

Ngày đầu tiên của năm 2026 sẽ rơi vào thứ năm, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ ra sao?

Học sinh cả nước nghỉ Tết Dương lịch trong một ngày. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ luật Lao động 2019 quy định trong năm, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức và hưởng nguyên lương, bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), ngày chiến thắng 30/4 (1 ngày), quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ lễ, Tết.

Ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ một ngày theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Với học sinh, theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Như vậy, nếu không có bất kỳ quyết định hoán đổi hay nghỉ bù nào từ Chính phủ cho ngày thứ sáu liền kề, học sinh sẽ được nghỉ một ngày 1/1/2026 và trở lại trường vào ngày 2/1/2026 để tiếp tục chương trình học.

Trong khi đó, với bậc đại học, hầu hết trường cho sinh viên nghỉ Tết dương lịch một ngày, song cũng có trường cho nghỉ kéo dài 4 ngày và học bù trước hoặc sau Tết.

Cụ thể, theo thông báo của Đại học Ngoại Thương, giảng viên, sinh viên sẽ học bù, làm bù vào ngày 27/12, sau đó nghỉ liên tiếp từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026. Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cũng có lịch nghỉ tương tự.

Ngày 22/12, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông báo cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 1 ngày, thứ năm 1/1/2026. Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ trong ngày nghỉ, các cơ sở giáo dục treo cờ Tổ quốc; đồng thời bố trí lịch trực phù hợp đối với lãnh đạo, nhân viên, phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, an toàn đơn vị.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, áp dụng cho giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu học kỳ 1 cần kết thúc trước ngày 18/1/2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, tổ chức trong 2 ngày 11-12/6/2026.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.