TP.HCM đề xuất học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, ít hơn mọi năm

Sở GD&ĐT TP.HCM đã đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán lên UBND TP.HCM. Số ngày nghỉ Tết âm lịch năm 2026 có thể ít hơn, không kéo dài 2 tuần như các năm trước.

Học sinh TP.HCM trong đợt tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã xây dựng phương án dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh trên địa bàn và đã báo cáo, đề xuất để UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo ông Minh, phương án hiện nay mới đề xuất, trong đó thời gian nghỉ Tết của học sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp và kéo dài đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức từ ngày 13-22/2/2026.

Đây mới là phương án Sở GD&ĐT trình lên, còn việc quyết định cụ thể số ngày nghỉ sẽ do UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo. Khi UBND TP.HCM ban hành lịch chính thức, ngành giáo dục sẽ thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt,

Trước đó, vào đầu tháng 9, Sở GD&ĐT từng chia sẻ kế hoạch nghỉ Tết chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Tuy nhiên, sở đã dự kiến 2 tuần nghỉ Tết.

Giải đáp thắc mắc lịch nghỉ Tết dự kiến ngắn hơn các năm trước, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc xây dựng lịch nghỉ Tết phải căn cứ vào khung thời gian năm học do Bộ GD&ĐT quy định, bảo đảm các trường hoàn thành đủ chương trình giảng dạy, số tiết học theo yêu cầu và đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Đầu năm học mới, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với bậc mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo kế hoạch, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5/9, đảm bảo 18 tuần thực học; phần còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19/1/2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026.

UBND TP.HCM cũng quy định ngày nghỉ lễ, tết của học sinh thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, học sinh được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường được giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đảm bảo đúng quy định.