Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, trong đó học sinh nghỉ 5 ngày dịp tết âm lịch.

Học sinh trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai trong tiết Văn hóa đọc ở thư viện, tháng 12/2025. Ảnh: Trần Hiền.

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội; các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ một ngày, vào ngày 1/1/2026.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, công chức và người lao động thuộc sở, trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ 5 ngày theo quy định. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2/2026 đến hết ngày 20/2/2026.

Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị.

Sở yêu cầu các các trường có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; chủ động sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và kịp thời xử lý các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Sở cũng lưu ý căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các trường tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.