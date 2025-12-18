Quỹ thưởng Tết một đại học ở TP.HCM gần 27 tỷ đồng

Theo kế hoạch của Đại học Công Thương TP.HCM, tổng kinh phí dành cho các hoạt động thưởng, quà Tết của nhà trường năm 2026 ước tính gần 27 tỷ đồng.

Đại học Công thương TP.HCM thưởng Tết 30 triệu đồng/người. Ảnh: HUIT.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công Thương TP.HCM, cho biết thông tin trên chiều 18/12. Theo ông Sơn, tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường khoảng 900 người.

Mức thưởng Tết nguyên đán 2026 là 30 triệu đồng/người, áp dụng với tất cả viên chức, người lao động, lãnh đạo trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên, không phân biệt chức danh, vị trí, bằng cấp.

So với năm 2025, mức thưởng năm 2026 tăng thêm 5 triệu đồng. Ông Sơn cho biết năm nay, Đại học Công thương TP.HCM đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng . Vì vậy, Công đoàn nhà trường đã đề xuất tăng mức thưởng Tết và mới được Hội đồng trường thông qua.

Theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường, đối với những trường hợp công tác dưới một năm, hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương, mức thưởng Tết sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế.

Viên chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức trên. Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống sẽ được hưởng 90%, nếu có 3 tháng trở lên bị xếp loại từ mức B trở xuống thì mức thưởng giảm còn 80%.

Trường hợp viên chức, người lao động nghỉ hưu theo chế độ được tính mức hỗ trợ thu nhập cuối năm trên cơ sở thời gian công tác tại trường. Cán bộ hưu trí và không còn làm việc tại trường, trường chi tiền tặng với mức 1,5 triệu đồng/người.

Chính sách thưởng không áp dụng đối với lao động hợp đồng công nhật, thời vụ. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động thưởng, quà Tết, tặng lì xì đầu năm của nhà trường năm 2026 ước tính gần 27 tỷ đồng .

Đại học Công thương TP.HCM thành lập năm 1982, tiền thân là trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, nhằm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế kỹ thuật cho ngành công nghiệp thực phẩm tại phía Nam.

Năm 1986, trường được nâng cấp thành Trung học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Đến năm 2001, trường lên cao đẳng và trở thành trường đại học từ năm 2010. Trường có quy mô khoảng 15.000 sinh viên với 6 cơ sở tại TP.HCM.