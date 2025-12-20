Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của học sinh các tỉnh, thành

Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Riêng TP.HCM mới đề xuất, chưa có quyết định chính thức.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tết Nguyên đán năm 2026, học sinh Hà Nội có thể được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đến 9 ngày, tuỳ từng đơn vị.

Nguyên nhân là cán bộ, công chức và người lao động thuộc sở, trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ 5 ngày theo quy định, thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2/2026 đến hết ngày 20/2/2026.

Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài hơn mức quy định.

TP.HCM chưa chốt lịch nghỉ Tết chính thức cho học sinh, nhưng Sở GD&ĐT TP.HCM đã đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán lên UBND TP. Số ngày nghỉ Tết âm lịch năm 2026 có thể ít hơn, không kéo dài 2 tuần như các năm trước.

Theo đó, sở đã đề xuất thời gian nghỉ Tết của học sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp và kéo dài đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức từ ngày 13-22/2/2026.

Đây mới là phương án Sở GD&ĐT trình lên, còn việc quyết định cụ thể số ngày nghỉ sẽ do UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo. Khi UBND TP.HCM ban hành lịch chính thức, ngành giáo dục sẽ thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

Từ đầu năm học 2025-2026, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 3261/QĐ-UBND năm 2025 về khung kế hoạch thời gian năm học cho bậc phổ thông.

Quyết định này đề cập đến các kỳ nghỉ của học sinh, trong đó lịch nghỉ Tết Nguyên đán là từ ngày 16/2-28/2/2026, tức từ 29 tháng Chạp đến hết 12 tháng Giêng.

Khung kế hoạch thời gian năm học được công bố trong Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2025 của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán dành cho học sinh và cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, học sinh được nghỉ từ ngày 13/2 đến hết ngày 23/2/2026, tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng. Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Cần Thơ, Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2025 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học nêu rằng học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2, tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng.

Trong khi đó, học sinh tỉnh Tây Ninh được nghỉ Tết từ ngày 11/2 đến hết ngày 22/2/2026, tức từ ngày 24/12 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng. Thông tin này được công bố trong quyết định 2836/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.