Một trường ở TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Trường này thông báo cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch thêm ngày 2/1 để kỳ nghỉ trọn vẹn hơn. Các em sẽ được học bù vào ngày 20/12 sắp tới.

Bạn trẻ chụp hình tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Việt Hà.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạnh Thông, TP.HCM) mới ra thông báo lịch học bù để bố trí ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Cụ thể, nhà trường nêu rằng Tết Dương lịch sẽ rơi vào ngày 1/1 (thứ năm) theo đúng quy định. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng và kiến nghị của cha mẹ học sinh, để học sinh và gia đình có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa, nhà trường sẽ cho trẻ nghỉ lễ thêm ngày 2/1/2026.

Như vậy, tính cả hai ngày cuối tuần, học sinh trường này sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, từ 1/1/2026 đến hết 4/1/2026. Để đảm bảo duy trì tiến độ học tập, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi sẽ học bù vào ngày 20/12/2025 (tức thứ bảy).

Đáng chú ý, vào tối 9/12, trao đổi với báo chí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh rằng các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm được Bộ Luật lao động quy định, ngành giáo dục không có ngoại lệ mà phải thực hiện theo quy định chung của cả nước.

Do đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2026, học sinh TP.HCM vẫn nghỉ Tết Dương lịch một ngày, vào ngày 1/1, giống như người lao động trên cả nước. Đến ngày 2/1, các em trở lại trường học tập bình thường.

Trước đó, vào sáng 9/12, tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ một năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rằng Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ năm nên các trường có thể linh động cho học sinh nghỉ thêm thứ sáu (ngày 2/1/2026) để các em được nghỉ tối đa 4 ngày. Các trường có thể tổ chức học bù theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để đảm bảo đủ chương trình theo quy định. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Hồ Tấn Minh đã đính chính học sinh chỉ được nghỉ một ngày.

Theo Bộ Luật lao động 2019, trong một năm, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết, bao gồm Tết Dương lịch (một ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương (một ngày), ngày Chiến thắng 30/4 (một ngày), Quốc tế lao động 1/5 (một ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ theo quy định.

Năm nay, Tết Dương lịch rơi vào ngày trong tuần, người lao động được nghỉ một ngày. Theo đó, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh cũng có lịch nghỉ tương tự.