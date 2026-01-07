TP.HCM điều động, bổ nhiệm loạt hiệu trưởng THPT

|
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: Minh Nhật.
Theo các quyết định được công bố, bà Phạm Thị Thanh Hòa, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường THPT Trần Hữu Trang.
Nhiều cán bộ quản lý khác tiếp tục được bổ nhiệm lại chức vụ đang đảm nhiệm, gồm bà Nguyễn Phạm Thùy Linh, Phó hiệu trưởng trường THPT Bình Chánh; ông Nguyễn Gia Mến, Phó hiệu trưởng trường THPT Tạ Quang Bửu; ông Nguyễn Hữu Hùng Hào, Phó hiệu trưởng trường THPT Lê Thánh Tôn; ông Lê Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3).
Ở khối giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, ông Huỳnh Chí Thạch được bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Giáo.
Các trường chuyên biệt và trung cấp nghề cũng có cán bộ được bổ nhiệm lại, gồm bà Trần Thị Hạnh, Phó hiệu trưởng trường chuyên biệt Bình Tân; bà Phan Ngọc Mai, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Củ Chi; ông Thái Kim Trọng, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo.
Hiện tại, khu vực 1 (TP.HCM cũ) còn hai trường THPT là THPT Trần Khai Nguyên và THPT Hùng Vương chưa có hiệu trưởng. Hiệu trưởng của hai trường này đã nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/11/2025.
