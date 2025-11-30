Loạt trường mầm non song ngữ học phí dưới 20 triệu đồng/tháng ở TP.HCM

Trẻ mầm non học song ngữ tại trường Quốc tế Việt Úc (VAS) sẽ học theo chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT kết hợp với chương trình tiếng Anh của Vương quốc Anh. Ngoài ra, trẻ còn được tiếp xúc với môn ICT để bước đầu hình thành tư duy công nghệ. Trung bình mỗi lớp khoảng 20-25 trẻ, 2 giáo viên và bảo mẫu. Đối với hệ tiếng Anh Cambridge chuyên sâu - MOET, học phí 155 triệu đồng/năm, tương đương 15 triệu đồng/tháng (một năm 10 tháng học). Riêng cơ sở tại Sala, học phí 17,85 triệu đồng/tháng. Ảnh: VAS.

Trong khi đó, học phí chương trình song ngữ tại trường Mầm non Song ngữ Kidzone dao động 86,5- 90,8 triệu đồng/12 tháng nếu đóng theo năm, tùy theo cơ sở và độ tuổi của học sinh. Nếu đóng theo từng tháng, học phí là 8,2-8,5 triệu đồng/tháng. Tại đây, trẻ học chương trình mầm non bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, nghĩa là hầu hết hoạt động học tập và vui chơi của trẻ sử dụng tiếng Anh. Ảnh: FBNT.

Học phí hệ song ngữ tại trường Mầm non Sakura Montessori được ghi nhận ở mức 15 triệu đồng/tháng, tiền ăn 65.000 đồng/ngày. Chương trình tiếng Anh tại đây được thiết kế dựa theo một số tiêu chuẩn cơ bản của Common Core - tiêu chuẩn cốt lõi chung của giáo dục Mỹ, phát triển ngôn ngữ tiếng Anh sao cho phù hợp với trẻ mầm non Việt Nam. Ảnh: FBNT.

Royal School hiện có 3 cơ sở tại TP.HCM . Với hệ song ngữ quốc tế, trẻ mầm non tại đây sẽ học theo chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT kết hợp với chương trình giáo dục quốc tế Cambridge. Bên cạnh đó, trường ứng dụng hoạt động STEM/STEAM trong giảng dạy; giáo dục trải nghiệm, giúp trẻ phát triển 5 lĩnh vực: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ. Năm học 2025-2026, học phí hệ này dao động 121-171 triệu đồng/4 kỳ (12 tháng), tùy cơ sở và độ tuổi của trẻ, tương đương 10-14,3 triệu đồng/tháng. Ảnh: FBNT.

Tại trường Việt Mỹ VASS, trẻ mầm non sẽ học tiếng Anh chuẩn theo phương pháp Montessori. Phương pháp này tập trung vào việc phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, từ vựng và ngữ pháp thông qua các hoạt động thực tế và trải nghiệm tương tác. Trong quá trình học, trẻ em được khuyến khích tự do khám phá và làm chủ quá trình học của mình. Năm học 2025-2026, học phí của trường từ 8,2 triệu đồng/tháng. Ảnh: FBNT.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.