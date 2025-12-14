5 bài học tài chính triệu phú dạy con

Jonathan Sanchez, người sở hữu 1 triệu USD năm 37 tuổi, chỉ ra 5 cụm từ giúp khơi gợi niềm hứng thú của trẻ đối với việc tiết kiệm và đầu tư cho tương lai.

Để dạy về tài chính, những câu nói ngắn gọn, dễ nhớ sẽ thu hút sự chú ý của trẻ. Ảnh: Freepik.

Viết trên CNBC, ông Jonathan Sanchez chia sẻ việc trở thành bố là động lực lớn nhất thúc đẩy ông kiểm soát tài chính cá nhân. Ông luôn mong muốn các con mình, hiện 12 và 9 tuổi, sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng hay sợ hãi trước vấn đề tiền bạc.

Vì vậy, trước khi bước sang tuổi 40, vợ chồng ông đã tích lũy được tài sản ròng lên tới 1 triệu USD . Từ kinh nghiệm này, ông lập ra Parent Portfolio, một blog về tài chính cá nhân, hỗ trợ các gia đình xây dựng sự giàu có và nuôi dạy con cái về tiền bạc.

Trong gia đình Jonathan, việc thảo luận về tiền diễn ra thường xuyên. Dần dần, vị triệu phú nhận thấy những câu nói ngắn gọn, dễ nhớ sẽ thu hút sự chú ý của chúng tốt hơn rất nhiều so với những bài giảng dài dòng, khô khan.

Ông chỉ ra 5 cụm từ giúp khơi gợi niềm hứng thú của trẻ đối với việc tiết kiệm và đầu tư cho tương lai.

"Con có thể kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ"

Lần đầu tiên nghe câu này, các con của Jonathan tròn mắt ngạc nhiên. Ý tưởng kiếm tiền trong lúc ngủ nghe có vẻ thần kỳ đối với trẻ nhỏ. Và đó chính là điểm mấu chốt để thu hút chúng.

Jonathan giải thích rằng đây không phải là phép thuật, mà chính là sức mạnh của tăng trưởng kép thông qua đầu tư.

Ông hướng dẫn con bắt đầu từ những khoản nhỏ. Bất cứ khi nào các con có tiền tiêu vặt hoặc tiền mừng tuổi, chúng sẽ trích một phần để mua cổ phiếu quỹ chỉ số. Vị triệu phú cho con xem biểu đồ tăng trưởng của các quỹ và cứ vài tháng lại cùng nhau đăng nhập để kiểm tra tiến độ.

Ngoài ra, ông còn thảo luận với con về việc giá cổ phiếu tăng là tốt hay xấu. Hai đứa trẻ nắm bắt khái niệm này rất nhanh.

"Bằng cách biến việc đầu tư thành một trải nghiệm trực quan, tôi đã giúp việc tiết kiệm trở nên thú vị, đồng thời xây dựng sự tò mò và tính kiên nhẫn cho các con", Jonathan nói.

Jonathan Sanchez và vợ Jacqueline Sanchez. Ảnh: Jonathan Sanchez

"Tiết kiệm có thể giúp con tránh được căng thẳng trong tương lai"

Trẻ em không phải đối mặt với các khoản thanh toán lớn như tiền thuê nhà hay tiền mua ô tô, nhưng chúng vẫn phải đối diện với những "tình huống khẩn cấp" như làm mất đồ chơi, đứt xích xe đạp...

Jonathan dạy trẻ chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Ông hướng dẫn con đừng nghĩ "liệu" điều gì đó có xảy ra hay không, mà hãy nghĩ về việc "khi nào" điều đó xảy ra.

Do đó, mỗi khi nhận tiền tiêu vặt, chúng sẽ dành ra một khoản nhỏ để dự phòng. Và khi có sự cố xảy ra, chúng hoàn toàn biết cách tự xử lý.

"Con có muốn làm việc mãi mãi không?"

Cụm từ này luôn khiến các con của Jonathan dừng lại và suy ngẫm. Ông nói rằng làm việc chăm chỉ giúp chúng trang trải các nhu cầu cơ bản như thức ăn và nhà ở. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là làm việc mãi mãi, mà là đạt đến ngưỡng tiền bạc bắt đầu làm việc cho mình.

Vị triệu phú giải thích rằng khi đầu tư sớm, tương lai của trẻ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Con có thể chọn công việc thực sự ý nghĩa, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hoặc thậm chí nghỉ hưu sớm.

Ông nhắc nhở các con khi thu nhập tăng lên, người ta dễ bị cám dỗ mua những thứ to lớn hay hào nhoáng hơn. Nhưng tự do tài chính đến từ việc có quyền lựa chọn, chứ không phải từ đồ đạc.

"Tiết kiệm và đầu tư ngay hôm nay đồng nghĩa với việc trong tương lai, con không phải áp lực với hóa đơn", ông nói.

Vị triệu phú khuyên cha mẹ nên dạy con trân trọng những thứ con đã nỗ lực để có được. Ảnh: Pexels.

"Hãy tiết kiệm để có được thứ con thực sự muốn"

Ông Jonathan liên tục nhắc nhở các con rằng sự chờ đợi tạo ra giá trị. Thẻ tín dụng và các ứng dụng "mua trước, trả sau" khiến chúng ta thỏa mãn tức thì, nhưng nợ nần thì dễ thành căng thẳng kéo dài.

Khi các con muốn mua thứ gì đó, ông khuyến khích chúng tự tiết kiệm thay vì sử dụng tín dụng. Quá trình này dạy chúng tính kỷ luật và khả năng tự kiểm soát.

Thường thì sau vài tuần tiết kiệm, chúng nhận ra không thực sự muốn món đồ đó nữa. Thay vào đó, chúng thà giữ tiền hoặc tìm kiếm thứ khác có giá trị và ý nghĩa hơn.

"Trân trọng những gì con đã làm việc chăm chỉ để có được"

Cụm từ này kết nối tất cả các bài học lại với nhau. Khi trẻ em tự kiếm được thứ gì đó, dù là tiền bạc, điểm số tốt hay giải thưởng, chúng sẽ trân trọng nó theo một cách hoàn toàn khác.

Vị triệu phú kết luận tiết kiệm tiền không chỉ dạy tính kiên nhẫn, mà còn xây dựng lòng biết ơn và sự tự tin. Trẻ học được rằng những thành quả đạt được có ý nghĩa lớn bởi chúng cần sự kiên trì và có chủ đích.