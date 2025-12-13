Nguy cơ tuyệt chủng đười ươi quý do lũ lụt tại Indonesia

Đười ươi Tapanuli - loài linh trưởng lớn hiếm nhất thế giới - đang bị đe dọa nghiêm trọng sau trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng tại đảo Sumatra (Indonesia).

Đười ươi Tapanuli. Ảnh: Tim Laman/Wikimedia Commons

Xác một cá thể đười ươi Tapanuli vừa được phát hiện nằm trong lớp bùn và mảnh vụn gỗ tại một ngôi làng ở bắc Sumatra, sau khi cơn bão Senyar đổ bộ vào đất liền ngày 25/11, gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng.

Ông Panut Hadisiswoyo, Chủ tịch Trung tâm Thông tin về Đười ươi Indonesia, cho biết tình trạng xác chết cho thấy nó đã bị cuốn trôi bởi dòng lũ dữ dội.

"Điều này cho thấy môi trường sống của đười ươi đã chịu tác động lớn. Khả năng cao một số cá thể đã bị cuốn trôi theo dòng lở đất hoặc lũ lụt", ông Panut chia sẻ với Mongabay.

Ngay từ khi được mô tả lần đầu vào năm 2017, đười ươi Tapanuli đã được xếp vào nhóm linh trưởng lớn bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới. Với bộ lông xoăn màu quế đặc trưng, loài này đại diện cho dòng dõi đười ươi cổ xưa nhất còn tồn tại.

Trong ba thế hệ gần đây, quần thể Tapanuli đã giảm tới 83% do xung đột với con người, săn bắn và mất môi trường sống. Hiện nay, chỉ còn khoảng 577-760 cá thể sống rải rác trong các mảnh rừng ở bắc Sumatra, Indonesia.

Hai con đười ươi Tapanuli trong rừng Batang Toru, bắc Sumatra, Indonesia, tháng 9/2018. Ảnh: Prayugo Utomo/Wikimedia Commons.

Tuy nhiên, vụ sạt lở đã phá hủy 4.800-7.200 ha rừng trên sườn núi ở khối phía tây - nơi có khoảng 35 cá thể đười ươi Tapanuli sinh sống, chiếm khoảng 4% tổng quần thể.

Phân tích không gian của Erik Meijaard, một trong những nhà khoa học đầu tiên mô tả loài đười ươi Tapanuli, cho thấy những vết chia cắt khổng lồ trên địa hình núi, có đoạn dài hơn 1 km và rộng gần 100 m. Dòng thác bùn đất, cây cối và nước đổ ập xuống sườn đồi có thể cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, bao gồm cả các loài sinh vật to lớn khác như voi.

"Việc các phần môi trường sống sụp đổ, kéo theo cả đười ươi, là điều rất dễ xảy ra", Panut nói.

Dựa trên mức độ thiệt hại, các nhà khoa học cho rằng "sẽ không ngạc nhiên nếu tất cả 35 cá thể đó đã chết". Bên cạnh đó, những cá thể đười ươi Tapanuli còn lại sẽ càng dễ tổn thương, khi nguồn thức ăn và nơi trú ẩn đã bị tàn phá.

Ông Panut nhấn mạnh rằng ngay cả những tổn thất nhỏ cũng mang hậu quả nặng nề, vì đười ươi chỉ sinh sản 6-9 năm một lần, nên việc mất đi 1% quần thể mỗi năm cũng có thể dẫn đến tuyệt chủng.

Đười ươi không phải là nạn nhân duy nhất của thảm họa. Tuần trước, hình ảnh một con voi Sumatra bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Aceh được lan truyền. Đây là lời nhắc nhở các loài bị đe dọa đang đối mặt với thảm họa leo thang do biến đổi khí hậu.

Trước thực trạng nêu trên, các nhà khoa học Indonesia kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động phát triển gây tổn hại đến sinh cảnh còn lại tại West Block (khối Tây), mở rộng các khu vực bảo vệ, tiến hành khảo sát chi tiết khu vực bị ảnh hưởng sau thảm họa lũ lụt, đồng thời triển khai phục hồi rừng vùng thấp nhằm hạn chế sự xáo trộn quần thể đười ươi Tapanuli.