Trường vừa xây xong, dự án của ông Hoàng Hoa Trung kêu gọi xây tiếp

Dù đã kêu gọi quyên góp và hoàn thành việc xây dựng công trình trường học, dự án Sức mạnh 2000 - thuộc hệ sinh thái Nuôi Em - vẫn tiếp tục đăng bài kêu gọi.

Dự án Sức mạnh 2000 thuộc hệ sinh thái Nuôi Em do Hoàng Hoa Trung sáng lập. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

Liên quan đến những nghi vấn thiếu minh bạch của dự án Nuôi Em, mới đây, dư luận tiếp tục xôn xao về một dự án khác cũng thuộc hệ sinh thái thiện nguyện do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập.

Cụ thể, ồn ào xuất hiện quanh dự án Sức mạnh 2000 - dự án xây trường học cho trẻ vùng cao, mục tiêu xóa bỏ trường học tạm trên toàn quốc.

Theo số liệu được công bố trên trang web chính thức (sucmanh2000.com), đến nay, dự án này đã quyên góp được hơn 197 tỷ đồng và 451 trường học đã được khởi công xây dựng. Trong số đó, 442 trường đã xây dựng hoàn tất, khánh thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, với một số mã trường đã hoàn thành, dự án Sức mạnh 2000 vẫn đăng bài mới trên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp xây lại từ đầu.

Ví dụ, với mã DA0687 - trường Tiểu học thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, website dự án hiển thị trạng thái đã hoàn thành vào năm 2024 với số tiền quyên góp được là 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên dưới dòng trạng thái "Đã hoàn thành" lại hiển thị thêm dòng đang góp lẻ. Ngoài ra, ngày 2/12, fanpage Sức mạnh 2000 - Tiền lẻ mỗi ngày Xây ngay nghìn trường mới xuất hiện bài đăng kêu gọi quyên góp cho dự án này.

Cụ thể, số tiền cần quyên góp là 300 triệu đồng, nhằm xây dựng 2 phòng học kiên cố, diện tích 42 m2/phòng. Mọi đóng góp gửi về hai số tài khoản mà chủ đều là Hoàng Hoa Trung. Đáng chú ý, thông tin kêu gọi từ thiện xây dựng trường Tiểu học thị trấn Tủa Chùa không chỉ được đăng tải một lần mà xuất hiện nhiều lần trên fanpage.

Dự án quyên góp xây dựng cho trường Tiểu học thị trấn Tủa Chùa hiển thị đã hoàn thành.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Mai Đắc Kiên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Tủa Chùa, cho biết nhà trường đã được dự án Sức mạnh 2000 tài trợ xây dựng 2 phòng học, hoàn thành vào tháng 11/2024.

Ông Kiên khẳng định đến thời điểm hiện tại, nhà trường không thông qua tổ chức nào để kêu gọi quyên góp xây dựng các hạng mục trường. Vị hiệu trưởng cũng băn khoăn về lý do, mục đích của việc dự án Sức mạnh 2000 tiếp tục kêu gọi.

Tương tự, với mã DA0689 - trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn (tỉnh Điện Biên), dự án này cũng hoàn thành vào ngày 9/9/2025, tổng số tiền quyên góp là 400 triệu đồng. Website cũng đã hiển thị hoàn thành dự án.

Song trên fanpage, ngày 10/9, bài đăng “Góp lẻ xây điểm trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn - DA0689” lại xuất hiện. Ở bài viết này, số tiền cần quyên góp là 150 triệu đồng, số tiền còn thiếu là hơn 87 triệu đồng.

"Hiện tại, thầy và trò của trường phải học tạm trong phòng mượn của trung tâm học tập cộng đồng xã. Các phòng học cũ còn lại thì được dựng tạm từ năm 2013, đã xuống cấp nghiêm trọng. Những căn phòng này chật chội, thiếu ánh sáng và không còn đảm bảo an toàn. Trường hiện có 22 giáo viên, nhưng tất cả đều phải thuê trọ bên ngoài vì không có phòng lưu trú.

Số tiền quyên góp sẽ được dùng để xây dựng hai phòng học mới, mỗi phòng rộng 42 m2, mang lại không gian học tập khang trang và an toàn cho các em học sinh", thông tin kêu gọi mô tả.

Tiếp tục với mã DA0698 - Điểm trường Bản Cao - Mầm non Nam Cao (xã Nam Cao, Cao Bằng). Các hạng mục xây dựng (gồm một phòng học, một nhà công vụ, một nhà vệ sinh) đã hoàn thành vào tháng 5/2025 với kinh phí hỗ trợ 560 triệu đồng.

Ngày 12/11, fanpage dự án tiếp tục kêu gọi quyên góp xây dựng các hạng mục kể trên. Số tiền cần góp lẻ là 280 triệu đồng, còn thiếu 228 triệu đồng.

Hiện tại, Nuôi Em đang trở thành tâm điểm bàn tán về sự minh bạch của dự án từ thiện. Sự việc bùng nổ từ 6/12, khi người từ thiện (còn gọi là “anh chị nuôi) không nhận được thông tin rõ ràng về các em nuôi, tỏ ra lo ngại khi thấy tiền ủng hộ được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án.