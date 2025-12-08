Các 'em nuôi' trong dự án Nuôi Em là ai, ở đâu?

Theo thông tin từ trang web chính thức của Nuôi Em, các em được nuôi cơm là trẻ 3-5 tuổi và học sinh cấp 1 đến cấp 3 chưa được Nhà nước hỗ trợ về ăn.

Dự án Nuôi Em được khởi xướng từ năm 2014 bởi ông Hoàng Hoa Trung. Ảnh: Fanpage Nuôi Em.

Nuôi Em là dự án thiện nguyện do ông Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990) cùng nhóm thiện nguyện Ánh sáng núi rừng sáng lập từ năm 2014, nhằm kết nối các tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ bữa cơm trưa cho học sinh vùng cao. Sau đó, Nuôi Em mở rộng sang xây trường học, tặng tủ sách, phòng tin học giúp cho các em khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp cho dự án.

Tuy nhiên, từ ngày 6/12, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Nuôi Em, đối tượng được nuôi cơm là trẻ 3-5 tuổi và học sinh cấp 1 đến cấp 3 chưa được Nhà nước hỗ trợ về ăn. Các đối tượng được xác nhận bởi chính quyền địa phương. Trong đó, trẻ 3-5 tuổi được nhận chế độ hỗ trợ từ Nhà nước. Nhưng vì chi phí còn hạn chế nên dự án vẫn hỗ trợ thêm đối với đối tượng này, mở rộng từ năm học 2025-2026.

Với nhóm học sinh cấp 1 đến cấp 3, dự án hỗ trợ các em lớp 1, lớp 2 sống tại bản và một số trường hợp đặc biệt, ví dụ không được Nhà nước hỗ trợ tiền cơm trưa vì nhà ở xã nông thôn mới hoặc thiếu tiêu chí xét duyệt chế độ.

Năm tiếp theo, nếu đến tuổi bé được nhà nước nuôi cơm sẽ nuôi bé khác, dự án sẽ đổi thông tin bé khác nhưng giữ nguyên mã nuôi em.

Một số trường hợp học sinh nhà xa phải ngủ lại trường từ thứ 2 đến thứ 6, dự án sẽ hỗ trợ hai bữa/ngày để các em học nội trú, đảm bảo chuyên cần, tránh trường hợp các em bỏ học.

Mỗi anh chị nuôi sẽ nhận nuôi một em nhỏ, với chi phí 150.000 đồng/tháng, trong 9 tháng của năm học. Từ năm học 2020-2021, dự án thu thêm 100.000 đồng tiền cơ sở vật chất. Như vậy, mỗi anh chị sẽ gửi nuôi em 1.450.000 đồng/năm.

Mô hình dự án Nuôi Em đang được triển khai tại các bản vùng cao, khó khăn trong số hơn 900 xã khó khăn nhất của các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang (cũ), Lạng Sơn, Bắc Kạn (cũ), Hòa Bình (cũ), Thanh Hóa, Kon Tum (cũ), Gia Lai, Đắk Lắk...

Hiện tại, theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ, mức hưởng chính sách (liên quan đến ăn uống) đối với trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú, học sinh dân tộc nội trú và học sinh dự bị đại học, bao gồm:

Chính sách đối với trẻ em nhà trẻ bán trú: Mỗi trẻ em nhà trẻ được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng tiền ăn trưa và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Chính sách đối với học sinh bán trú và học viên bán trú: Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn trưa và 15 kg gạo mỗi tháng, được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú và học sinh dự bị đại học: Nhận học bổng chính sách, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Trước những ý kiến lan truyền trên mạng xã hội, tối 7/12, ông Hoàng Hoa Trung, đại diện dự án Nuôi Em, đăng tải trên trang cá nhân: "Trong những ngày vừa qua (đặc biệt ngày 6/12), Nuôi Em đã tiếp nhận nhiều ý kiến và thắc mắc liên quan tới tính minh bạch của dự án trên các nền tảng mạng xã hội. Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi Em sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng".

Dự án cho biết đã tổng hợp tất cả phản hồi, câu hỏi và góp ý xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội. Ngay sau đó, nhóm phụ trách đã tổ chức cuộc họp với các thành viên chủ chốt nhằm rà soát và đối chiếu thông tin.