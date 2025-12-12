Vụ 'học viện thời trang London': Từng đào tạo Lâm Gia Khang, Kelly Bùi

Tại website chính thức, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London giới thiệu nhà thiết kế Lâm Gia Khang, Kelly Bùi từng là sinh viên tại đây.

Thông tin các sinh viên, cựu sinh viên theo học tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (LCDF - Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Trường được thành lập năm 2014, theo quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trên thực tế, website chính thức của trường (http://www.designstudies.vn) thường sử dụng tên gọi Học viện Thiết kế và Thời trang London và tên tiếng Anh là London College for Design & Fashion để quảng bá thương hiệu.

Tại website, trường cũng giới thiệu các sinh viên, cựu sinh viên từng theo học. Trong đó có nhà thiết kế thời trang Lâm Gia Khang. Anh lọt top 3 nhà thiết kế tài năng nhất của cuộc thi Project Runway 2013, chủ thương hiệu thời trang Gia Studios. Anh cũng từng đoạt được danh hiệu Upcoming Fashion Designer Of The Years tại giải ELLE Style Awards Vietnam 2015.

Kelly Bùi (tên thật là Bùi Minh Trang) cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách cựu sinh viên. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội, cô thành lập thương hiệu Kelly Bùi vào năm 2006.

Tên tuổi của cô được chú ý đến nhờ các bộ sưu tập được đánh giá cao như Royal Chick, Mê hoặc thành thị, Sự nổi loạn… Cô từng tham gia ELLE Fashion Show Thu Đông 2012.

Ngoài ra, danh sách cựu sinh viên còn có nhiếp ảnh gia thời trang Bobby Nguyễn (tên thật Nguyễn Khắc Trung), stylist Lê Lan Hương, nhà thiết kế mẫu rập tại London Joshua Hoàn Nguyễn, nhà thiết kế Nicky Vũ, Vũ Tá Linh...

LCDF - Hà Nội chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Ảnh: Ngọc Bích.

Trên website, LCDF - Hà Nội tự giới thiệu "là đơn vị đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại Việt Nam. Trong vòng 17 năm qua, chương trình đào tạo đã giúp cho nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp những cơ hội khởi nghiệp thành công với tư cách là nhà thiết kế hay các thương hiệu nổi tiếng".

Tuy nhiên, mới đây, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của LCDF - Hà Nội.

Bên cạnh đó, liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp của LCDF - Hà Nội, Bộ GD&ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại, trường này chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường.

Dù chưa có đầy đủ hồ sơ để hoạt động đúng quy định, tuy nhiên, nhiều năm nay, LCDF - Hà Nội vẫn tuyển sinh và tiến hành đào tạo. Thậm chí, trường còn quảng cáo đào tạo các chương trình đại học, thay vì các chương trình được cấp phép gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên được nhận bằng cao đẳng BTEC (HND). Đáng chú ý, bằng cao đẳng này do tổ chức giáo dục Pearson (Anh) cấp, thay vì LCDF cấp.

Liên quan đến chương trình đại học liên kết với Đại học Liverpool John Moores, các sinh viên cho biết họ được LCDF giới thiệu và theo học. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, bằng đại học này không được Bộ GD&ĐT công nhận do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.