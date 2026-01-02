Bên trong phòng mô phỏng tàu cao tốc 50 tỷ đồng đầu tiên tại TP.HCM

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam mới đây đã được khánh thành tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH). Hệ thống đào tạo này được xây dựng với mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng , bao gồm trung tâm điều khiển, kết cấu tầng trên, hệ thống bán vé, thiết bị lấy điện trên cao và ray thứ ba, giá chuyển hướng, cửa ke ga, máy mô phỏng lái tàu và buồng lái tàu đường sắt tốc độ cao. Ảnh: UTH.

Đáng chú ý, phòng mô phòng này được đặt tại trụ sở chính của trường, thuận tiện phục vụ cho việc học tập, thực hành, nghiên cứu của sinh viên. Những hệ thống, thiết bị trong phòng được bố trí bài bản, khoa học để các sinh viên lần đầu tiếp xúc có cái nhìn rõ nét về cách vận hành một hệ thống đường sắt tốc độ cao. Ảnh: UTH.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết phòng mô phỏng được xem là một trong những phần quan trọng nhất trong hệ sinh thái đào tạo của nhà trường. Phòng mô phỏng này không chỉ là nơi sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng tham gia vào quy trình vận hành thực tế của ngành đường sắt tốc độ cao trong tương lai, mà còn là nền tảng hỗ trợ nghiên cứu khoa học hay chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đường sắt.

Máy bán vé tự động được lắp đặt tại phòng mô phỏng, ngay sát cửa ra vào. Máy gồm màn hình hiển thị bản đồ hướng tuyến của các tuyến đường sắt, khe nhận tiền mặt hoặc quét mã QR, khay nhận vé... Thiết bị này cho phép hành khách mua vé tự động bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác một cách nhanh chóng, giúp giảm thời gian và thuận tiện sử dụng hệ thống giao thông đường sắt.

Để sinh viên hình dung cụ thể về tuyến đường sắt và các hạng mục liên quan, phòng mô phỏng còn bố trí mô hình sa bàn đường sắt ở vị trí trung tâm. Đây là mô hình thu nhỏ tái hiện một phần tuyến đường sắt, gồm các hạng mục như tuyến, nhà ga và hệ thống phụ trợ. Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM nêu rằng mô hình này giúp minh hoạ trực quan, đồng thời hỗ trợ trình bày phương án thiết kế và phục vụ đào tạo.

Phòng mô phỏng trưng bày nhiều thiết bị, hệ thống quan trọng trong ngành đường sắt như giá chuyển hướng - bộ phận khung chịu lực nằm dưới toa xe, gắn bánh xe và các thiết bị treo; hệ thống giám sát bộ phận lấy điện tự động; thiết bị lấy điện ray thứ ba... Mỗi hệ thống đều có bảng tên và đoạn chú thích công năng, mục đích sử dụng cụ thể.

Khi thực hành tại phòng mô phỏng, sinh viên sẽ được phép tìm hiểu máy mô phỏng lái tàu. Thiết bị này có chức năng tái hiện môi trường điều khiển tàu trong điều kiện thực tế, giúp lái tàu, người học thực hành thao tác vận hành một cách an toàn. Tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, thiết bị này hỗ trợ đào tạo, kiểm tra kỹ năng và xử lý các tình huống giả định trước khi vận hành ngoài thực tế.

Thân tàu, hệ thống cửa ke ga cũng là những phần không thể thiếu của phòng mô phỏng. Các hạng mục này đều được lắp đặt theo đúng tỷ lệ thực tế.

Bên trong tàu là buồng lái - khu vực điều khiển trung tâm, nơi lái tàu thực hiện các nhiệm vụ vận hành, giám sát và đảm bảo an toàn cho đoàn tàu. Buồng lái này được thiết kế hiện đại, hỗ trợ tối đa cho lái tàu khi chạy ở tốc độ 250-350 km/h.

Trung tâm điều hành (OCC) là phần không thể thiếu tại phòng mô phỏng bởi đây là trung tâm điều hành tập trung của toàn hệ thống đường sắt. Tại đây, nhân viên điều độ giám sát và kiểm tra hoạt động tàu, tín hiệu, điện lực cũng như thông tin liên lạc và an toàn, qua đó đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và liên tục.

