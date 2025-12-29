Những đại học tại Việt Nam có mức học phí tiền tỷ

|
Đại học Fulbright Việt Nam hiện chưa công bố học phí của năm học 2026-2027. Còn trong năm học 2025-2025, học phí tại trường này là 467,6 triệu đồng/năm, chưa bao gồm phí ở ký túc xá và các khoản phí khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khoẻ... Như vậy, nếu sinh viên không có học bổng, tổng mức học phí cho 4 năm học tại Đại học Fulbright Việt Nam là khoảng 1,87 tỷ đồng. Ảnh: Thái An.
|
Tại Đại học RMIT, học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên học trong từng học kỳ. Trung bình một khoá học tại trường này có khoảng 288 tín chỉ, tương đương 96 tín chỉ cho mỗi năm học. Tuy nhiên, một số ngành đặc thù hơn có số tín chỉ lên đến 384/khoá. Như vậy, học phí tại trường này có thể dao động từ 1,12-1,5 tỷ đồng/khoá học. Ảnh: RMIT.
|
Trung bình các ngành học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng có mức học phí toàn khoá là 220-540 triệu đồng, tương đương 10-15 học kỳ cho toàn khoá. Riêng ngành Răng - Hàm - Mặt và Y đa khoa có mức học phí cao hơn, trung bình mỗi kỳ là 72 triệu đồng. Như vậy, với 15 học kỳ cho toàn khoá, sinh viên có thể đóng hơn 1 tỷ đồng học phí (nếu chưa có học bổng). Ảnh: HIU.
|
Tại Đại học Anh quốc Việt Nam, học phí chương trình cử nhân do trường cấp bằng hiện ở mức hơn 800 triệu đồng cho toàn khóa 4 năm. Trong khi đó, chương trình cử nhân do Đại học London cấp bằng có tổng học phí lên tới khoảng 1,3 tỷ đồng cho 4 năm học. Trong số này, sinh viên đóng hơn một tỷ đồng cho Đại học Anh quốc Việt Nam và hơn 285 triệu đồng cho Đại học London. Nhà trường cho biết học phí và các khoản thu sẽ được rà soát, điều chỉnh hàng năm. Mức phí công bố trên website chỉ mang tính tham khảo và có thể không áp dụng cho các học kỳ tiếp theo. Ảnh: BUV.
|
Trong năm học 2025-2026, học phí niêm yết ngành Điều dưỡng tại Đại học VinUni ở mức gần 350 triệu đồng/năm, trong khi các ngành còn lại như Quản trị kinh doanh, Khoa học Xã hội và Hành vi, Kỹ thuật & Khoa học máy tính, Y khoa có mức thu hơn 815 triệu đồng/năm. Sau khi cấn trừ khoản hỗ trợ phát triển từ nhà sáng lập, học phí các ngành này giảm còn khoảng 227-530 triệu đồng/năm học. Dù cấn trừ các khoản hỗ trợ, học phí toàn khoá tại VinUni vẫn lên đến cả tỷ đồng. Ảnh: VinUni.
|
Học phí chưa đến mức cả tỷ đồng toàn khoá, nhưng Đại học Swinburne Việt Nam cũng có mức thu khá cao là khoảng 575 triệu đồng/khoá. Bên cạnh đó, người học phải đóng thêm phí nhập học 4,6 triệu đồng, khoản phí này không được hoàn trả. Nhà trường cho biết trong trường hợp có biến động kinh tế, học phí có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng mức tăng không vượt quá 10%. Các mức thu được áp dụng theo thông báo tại từng thời điểm và có thể thay đổi trong quá trình đào tạo. Ảnh: Swinburne.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.