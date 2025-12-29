Những đại học tại Việt Nam có mức học phí tiền tỷ

Tại Đại học Anh quốc Việt Nam, học phí chương trình cử nhân do trường cấp bằng hiện ở mức hơn 800 triệu đồng cho toàn khóa 4 năm. Trong khi đó, chương trình cử nhân do Đại học London cấp bằng có tổng học phí lên tới khoảng 1,3 tỷ đồng cho 4 năm học. Trong số này, sinh viên đóng hơn một tỷ đồng cho Đại học Anh quốc Việt Nam và hơn 285 triệu đồng cho Đại học London. Nhà trường cho biết học phí và các khoản thu sẽ được rà soát, điều chỉnh hàng năm. Mức phí công bố trên website chỉ mang tính tham khảo và có thể không áp dụng cho các học kỳ tiếp theo. Ảnh: BUV.