Trải nghiệm 'trong mơ' của du học sinh Việt ở châu Âu

Từng là “vùng đất xa xỉ”, châu Âu giờ thành điểm đến trong mơ của người trẻ Việt nhờ học phí hợp lý, đa dạng học bổng, môi trường khai phóng và triển vọng nghề nghiệp.

Ngày càng nhiều người trẻ Việt chọn du học châu Âu. Ảnh: iStock.

Bùi Thùy Giang, cựu du học sinh Thụy Điển, nói chưa bao giờ cô thấy việc học thú vị như khi được trải nghiệm nền giáo dục châu Âu. Trong khi đó, Đỗ Duy Anh (Hà Lan) nhớ lại hành trình “trưởng thành xuyên biên giới” từ những lần lạc tàu đến lúc trở thành “chuyên gia” sử dụng phương tiện công cộng khắp EU.

Còn Huỳnh Đỗ Bảo Tâm, cựu du học sinh chương trình học bổng Erasmus+ tại Bỉ, Bồ Đào Nha và Đức, cho biết có lần sáng kết thúc môn ở Bồ Đào Nha, chiều đã sang Đức chuẩn bị môn mới là một trải nghiệm “đa văn hóa đúng nghĩa”.

Theo Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tại các nước thành viên EU, chiếm gần 30% tổng số du học sinh Việt toàn cầu, con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của “lục địa già”.

Chi phí phải chăng

Khác với hình dung “đắt đỏ”, chi phí du học tại nhiều nước châu Âu khá “dễ thở”. Bỉ, Tây Ban Nha, Phần Lan có học phí khoảng 4.000-18.000 EUR/năm, thấp hơn nhiều so với Mỹ hay Australia. Dù Hà Lan, Ireland, Anh có mức phí cao hơn, các nước này lại mở rộng cơ hội việc làm và định cư sau tốt nghiệp.

Ông Rafael de Bustamante, Đại diện lâm thời EU tại Việt Nam, nhấn mạnh việc học ở châu Âu mang lại nhiều lợi ích tài chính nhờ chính sách hỗ trợ công, trợ cấp chính phủ và hệ thống học bổng dồi dào. Theo ông Rafael de Bustamante, châu Âu hiện là châu lục cung cấp nhiều học bổng nhất thế giới.

Châu Âu cũng là “thiên đường học bổng”, với Erasmus+, một chương trình toàn phần cho phép sinh viên học tại nhiều quốc gia chỉ trong một khóa. Ngoài ra còn có Eiffel Excellence (Pháp), NL Scholarship (Hà Lan), SI Scholarship (Thụy Điển)… hỗ trợ cả học phí lẫn sinh hoạt phí.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, các du học sinh còn được đánh giá cao khi trở về nước. Thùy Giang (cựu du học sinh Thụy Điển), hiện làm trong lĩnh vực phát triển bền vững, cho biết nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam ưu tiên ứng viên học ở châu Âu nhờ nền tảng chuyên môn và trải nghiệm cá nhân đa dạng.

Theo Duy Anh, phương pháp học dựa trên dự án (project-based learning) chính là “tấm vé vàng” cho nghề nghiệp sau này. "Tấm bằng du học là giấy thông hành, nhưng quan trọng hơn là trải nghiệm. Làm việc theo dự án giúp sinh viên giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành", cựu du học sinh Hà Lan nói với Tri Thức - Znews.

Bên cạnh đó, Duy Anh chia sẻ nhiều quốc gia như Đức, Hà Lan, Pháp, Ireland đều cho phép sinh viên quốc tế ở lại tìm việc sau tốt nghiệp, trong đó Hà Lan cấp visa tìm việc một năm, tạo cơ hội quý giá để sinh viên Việt trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế trước khi về nước hoặc phát triển sự nghiệp tại châu Âu.

Không chỉ chi phí, giáo dục châu Âu còn thu hút người trẻ Việt bởi triết lý khai phóng. Theo Bảo Tâm (cựu du học sinh chương trình học bổng Erasmus+) chia sẻ điểm khác biệt lớn nhất là lấy người học làm trung tâm: sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, phản biện và tự kiến tạo tri thức.

"Giảng viên chỉ là người tạo điều kiện, còn sinh viên phải tự định hình dự án của mình. Khi được trao quyền, mình buộc phải chịu trách nhiệm và sáng tạo từ chính sai lầm", Tâm chia sẻ.

Kinh nghiệm “bỏ túi” chinh phục giấc mơ châu Âu

Cộng đồng du học sinh Việt đông đảo cũng là yếu tố khiến châu Âu thành lựa chọn hấp dẫn. Ở hầu hết quốc gia châu Âu, đều có hội sinh viên Việt Nam, nơi có thể hỗ trợ tân du học sinh tìm nhà, hướng dẫn thủ tục hành chính hoặc chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhờ có hội sinh viên, việc hòa nhập dễ dàng hơn rất nhiều.

"Mạng lưới cựu du học sinh còn hỗ trợ sinh viên trong nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, cùng đi du lịch, kết nối bạn bè khắp châu Âu", Bùi Thùy Giang, cựu du học sinh Thụy Điển, nói thêm.

Dù cơ hội lớn, hành trình đến “lục địa già” không hề đơn giản. Nhiều bạn phải chuẩn bị suốt nhiều năm, từ chọn ngành, làm hồ sơ, học ngoại ngữ đến thích nghi với cuộc sống mới. Các cựu du học sinh đều khuyên rằng điều quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu. Mỗi quốc gia có thế mạnh riêng: Đức, Đan Mạch nổi tiếng về năng lượng tái tạo; Ý mạnh về thiết kế; còn Hà Lan, Thụy Điển là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Nếu hiểu rõ mình muốn gì, bạn sẽ chọn được đúng nơi cần đến", Thùy Giang nói.

Những cộng đồng du học sinh Việt Nam tại châu Âu luôn hoạt động sôi nổi và hiệu quả, giúp các bạn trẻ sớm kết nối và hòa nhập với môi trường mới. Ảnh: Hội sinh viên Việt Nam tại Paris.

Với những ai muốn “săn” học bổng, việc chuẩn bị CV học thuật sớm là yếu tố then chốt. Cựu du học sinh Thụy Điển gợi ý nên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn càng sớm càng tốt như tham gia thực tập, tình nguyện hoặc nhóm nghiên cứu nhỏ.

"Những kinh nghiệm này khiến hồ sơ của bạn nổi bật, giúp hội đồng tuyển sinh nhìn thấy tiềm năng thật sự", cô nói.

Thùy Giang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tài chính và tinh thần "hãy luôn chuẩn bị một khoản dự phòng để đối phó tình huống bất ngờ, đồng thời học cách tự xoay xở khi không còn người thân bên cạnh”.

Ở góc nhìn khác, hành trang quan trọng nhất là tư duy cởi mở và dám đón nhận thử thách. Khi đi du học, những người trẻ không chỉ lấy bằng cấp mà còn học cách thích nghi và trưởng thành.