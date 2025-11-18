Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế Đàn ông

Ngày này được thành lập vào năm 1999, khởi xướng bởi TS Jerome Teelucksingh, một giảng viên Lịch sử tại Đại học Tây Ấn ở Trinidad và Tobago.

Ngày Quốc tế Đàn ông diễn ra vào ngày 19/11 hàng năm. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày Quốc tế Đàn ông (International Men’s Day - IMD) diễn ra vào ngày 19/11 hàng năm, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của nam giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa và chính trị.

Về nguồn gốc, ngày Quốc tế Đàn ông xuất hiện từ năm 1999, được khởi xướng bởi TS Jerome Teelucksingh, giảng viên Lịch sử tại Đại học Tây Ấn (cơ sở Trinidad và Tobago).

Trước đó, từ những năm 1960, lời kêu gọi về một ngày dành cho nam giới đã xuất hiện và nỗ lực triển khai ở các quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp. Song chúng đều không nhận được sự công khai hay duy trì.

Chỉ sau khi TS Teelucksingh chính thức khởi xướng vào năm 1999, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực Caribe, ngày lễ này mới bắt đầu tạo được tiếng vang quốc tế. Đến nay, ngày lễ này đã được kỷ niệm tại hơn 80 quốc gia.

Các nhà sáng lập IMD nhấn mạnh rằng ngày này không nhằm mục đích cạnh tranh với ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) mà tập trung vào việc làm nổi bật các vấn đề và phúc lợi của nam giới.

Theo trang web chính thức, ngày Quốc tế Đàn ông có 6 mục tiêu cốt lõi:

Thúc đẩy hình mẫu nam giới tích cực: Tôn vinh không chỉ người nổi tiếng mà còn cả những người đàn ông lao động bình thường, sống trung thực và đàng hoàng.

Tôn vinh đóng góp tích cực: Khen ngợi những đóng góp của nam giới cho xã hội, cộng đồng, gia đình, hôn nhân, việc chăm sóc con cái và môi trường.

Tập trung vào phúc lợi nam giới: Chú trọng đến sức khỏe và phúc lợi của nam giới trên các khía cạnh xã hội, cảm xúc, thể chất và tinh thần.

Làm nổi bật sự phân biệt đối xử: Chỉ ra sự bất bình đẳng mà nam giới phải đối mặt trong các dịch vụ xã hội, kỳ vọng cộng đồng và hệ thống pháp luật.

Cải thiện quan hệ và bình đẳng giới: Mục tiêu hướng đến việc xây dựng quan hệ giới tính lành mạnh hơn và thúc đẩy bình đẳng thực chất.

Xây dựng thế giới an toàn: Tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người đều được an toàn và có thể phát triển hết tiềm năng của mình.

Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Đàn ông vẫn còn khá xa lạ. Không ít người bất ngờ khi biết rằng nam giới cũng có một ngày kỷ niệm dành riêng cho mình.

Mỗi năm, ngày Quốc tế Đàn ông lại có một chủ đề khác nhau. Các chủ đề này rất đa dạng, từ nhấn mạnh tầm quan trọng sức khỏe nam giới, cho đến việc tôn vinh những hình mẫu nam giới tích cực trong xã hội. Chủ đề năm nay là “Tôn vinh nam giới và bé trai".

Sự thay đổi chủ đề giúp ngày lễ này giữ được tính thời sự và giải quyết các vấn đề thiết yếu khác nhau mà nam giới phải đối mặt.