TP.HCM cam kết tạo điều kiện để các trường đại học phát triển

Khi các tổ chức giáo dục đại học trên địa bàn TP.HCM đưa ra cam kết phát triển nguồn nhân lực, TPHCM cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường phát triển tối đa.

Bí thư Trần Lưu Quang tiếp nhận nhiều kiến nghị của các trường đại học. Ảnh: Tiền Phong.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới và triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ sở giáo dục đại học nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và cơ sở giáo dục đại học trong việc giải quyết các thách thức và tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường đại học phát triển tối đa, để phát huy hiệu quả từ mô hình "trường - viện - chính quyền".

Những nội dung này được đưa ra tại buổi gặp mặt của UBND TP.HCM với lãnh đạo hơn 70 cơ sở giáo dục đại học, học viện nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cũng tại buổi gặp, nhiều kiến nghị liên quan cơ sở vật chất, tài sản công và mô hình đào tạo - nghiên cứu đã được gửi tới UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận thêm góp ý. Kết quả, gần một tuần sau buổi gặp, các trường đại học tiếp tục gửi bổ sung nhiều kiến nghị đến UBND TP.HCM.

Đề xuất sử dụng quỹ đất cho trường học

Liên quan việc TP.HCM chủ trương ưu tiên sử dụng các cơ sở đất đai và trụ sở dôi dư phục vụ giáo dục và y tế, một số trường đại học như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Việt Đức, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM đã gửi kiến nghị cụ thể liên quan đến nhu cầu mở rộng cơ sở vật chất.

Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất UBND TP bố trí thêm quỹ đất cho các trường thành viên. Ảnh: VNUHCM.

Trước sáp nhập, TP.HCM quản lý gần 13.000 tài sản công nhưng dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và tồn tại nhiều vướng mắc pháp lý, dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao.

Sau đó, Đề án “Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công” do Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp với Sở Tài chính thực hiện đã xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công hợp nhất trên nền tảng số, chuẩn hóa 12.759 tài sản, đồng thời đề xuất mô hình phân loại mới, khuôn khổ quản lý hiện đại và các khuyến nghị pháp lý nhằm tăng phân cấp, xử lý dứt điểm các tài sản chậm khai thác và tận dụng cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023/QH15 để huy động nguồn lực xã hội.

Trước tình hình hiện tại, Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất thành phố xem xét bố trí thêm quỹ đất và cơ sở vật chất tại khu vực trung tâm cho các đơn vị thành viên, gồm Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc tế, trường Phổ thông Năng khiếu và Đại học Công nghệ Thông tin nhằm mở rộng không gian đào tạo, nghiên cứu ở các vị trí thuận lợi.

Đồng thời, Đại học Quốc gia TP.HCM kiến nghị tiếp nhận một bệnh viện để Đại học Khoa học Sức khỏe phát triển thành bệnh viện thực hành, phục vụ đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Cũng đề xuất kiến nghị lên UBND TP, tập đoàn Giáo dục Equest, đơn vị hợp tác với nhiều trường hàng đầu thế giới, bày tỏ mong muốn đồng hành cùng TP.HCM trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực số và nhân lực chất lượng cao.

Để cụ thể hóa mong muốn trên, trong thời gian tới, EQuest định hướng triển khai các chương trình giáo dục mang tính đột phá như đào tạo kỹ thuật AI, STEM, công nghệ giáo dục… nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế mới nổi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Các trường cùng hỗ trợ TP.HCM

Liên quan việc TP.HCM định hướng trở thành thành phố phát thải thấp, phát triển kinh tế tuần hoàn và là trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo của Việt Nam, UBND TP.HCM cho biết trong hành trình này, nhiều trường đại học tiếp tục là lực lượng đồng hành quan trọng, cung cấp tri thức, giải pháp và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

VinUni hỗ trợ TP.HCM xây dựng đề án thúc đẩy xanh hoá giao thông. Ảnh: Việt Hùng.

Cụ thể, trong thời gian qua, Đại học VinUni đã hỗ trợ thành phố triển khai tiến trình chuyển đổi xanh trên nhiều trục: phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) xây dựng Đề án Chuyển đổi Xanh tổng thể; thúc đẩy xanh hóa giao thông, năng lượng và ứng dụng khoa học dữ liệu để phục vụ hoạch định chính sách.

Sắp tới, VinUni sẽ tiếp tục phối hợp với HIDS tổ chức các khóa tập huấn về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thị trường tín chỉ carbon cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Đặc biệt, trong tháng 12, đơn vị này đồng tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế Đổi mới sáng tạo mở 2025, cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo, công nghệ số, kinh tế carbon và nông nghiệp bền vững cho các cán bộ lãnh đạo trong khu vực công của các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và TP.HCM.

Cùng với đó, Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ quốc tế lần thứ 7 với chủ đề “Phát triển xanh - tuần hoàn trong kỷ nguyên số” vào ngày 14/11.

Hội nghị quy tụ các nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung vào các vấn đề cốt lõi mà TP.HCM đang ưu tiên như quản trị tài nguyên, phát triển đô thị xanh - tuần hoàn, ứng dụng dữ liệu trong bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chất thải và mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị lớn.

Kết quả hội nghị sẽ được tổng hợp thành bộ kiến nghị khoa học gửi thành phố, góp phần cung cấp căn cứ thực tiễn cho quá trình xây dựng Đề án Chuyển đổi Xanh.

Tại phiên họp trù bị hội nghị chuyên đề Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các trường đại học thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phần trong hệ sinh thái trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của TP. Hiện nay, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo cho Thành phố, được thiết kế theo mô hình đa cực. Trung tâm đổi mới sáng tạo đặt tại Đại học Quốc gia TP.HCM được xem là một cực quan trọng trong hệ sinh thái này.