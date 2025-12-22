Không gian xa hoa bên trong ngôi trường học phí hơn 950 triệu đồng/năm

Dwight School thành lập năm 2024, tọa lạc ở phường Định Công, Hà Nội. Ngôi trường không chỉ là một công trình giáo dục mà còn là một tác phẩm nghệ thuật của Carlos Zapata Studios - "cha đẻ" tòa tháp Bitexco ở TP.HCM. Nhìn từ trên cao, khối kiến trúc 6 tầng dành cho học sinh liên cấp gây ấn tượng mạnh bởi sự giao thoa văn hóa độc bản. Điểm nhấn đắt giá nằm ở phần mái với những vòng tròn đồng tâm mô phỏng mặt trống đồng Ngọc Lũ, kết hợp cùng hình tượng chim lạc uyển chuyển, khơi gợi dòng chảy lịch sử và khát vọng vươn mình.

Tòa nhà chính được thiết kế xếp tầng độc đáo. Theo triết lý của kiến trúc sư Carlos Zapata, mỗi tầng lầu tương ứng với một nấc thang tri thức: từ nền tảng tiểu học tại các tầng 1, 2 và đến sự bứt phá của khối trung học ở những tầng cao hơn. Đáng chú ý, toàn bộ ngôi trường như được tắm trong ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống kính bao phủ và bộ đôi giếng trời xuyên suốt tâm điểm tòa nhà, xóa nhòa khoảng cách giữa lớp học và thế giới bên ngoài.

Trường đào tạo từ bậc mầm non đến lớp 12, giảng dạy ba chương trình trong hệ thống tú tài quốc tế IB, gồm PYP (dành cho học sinh từ 3 tuổi đến lớp 5), MYP (lớp 6-10) và DP (lớp 11-12). Chương trình này chú trọng giúp học sinh phát triển những tố chất: Ham học hỏi, có kiến thức, biết quan tâm và luôn tự tạo động lực để thành công. Khung chương trình được xây dựng khoa học, hiệu quả và hướng đến cá nhân hóa. Theo khảo sát, đây là một trong những trường có mức học phí cao nhất tại Hà Nội, dao động từ 786-955 triệu đồng một năm.

Tại các phòng học, bàn ghế được thiết kế linh hoạt và dễ di chuyển, cho phép học sinh và giáo viên ghép nối lại với nhau để tạo thành các nhóm học tập. Ngoài ra, các em hoàn toàn có thể vẽ, viết lên bàn khi nảy ra ý tưởng bất chợt trong quá trình thảo luận.

Trái tim nghệ thuật của ngôi trường nằm ở không gian Black Box - một khán phòng "hộp đen" tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống cách âm tuyệt đối. Với quy mô 100 chỗ ngồi, đây không chỉ là sân khấu cho những vở nhạc kịch hay các buổi trình diễn nhạc cụ mà còn là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, trường dạy nhiều loại nhạc cụ từ truyền thống tới hiện đại. Học sinh được tiếp cận với cơ sở vật chất chuyên biệt như phòng âm nhạc, thu âm, luyện tập cá nhân...

Hệ thống Spark Labs mở ra một thế giới thực hành chuyên sâu, nơi học sinh trực tiếp làm quen với các thiết bị kỹ thuật công nghiệp từ máy khoan, mài đến cưa điện. Sự xa hoa còn thể hiện ở những phân khu chuyên biệt như phòng chế tác gốm với lò nung tiêu chuẩn. Ở phòng công nghệ, những ý tưởng lập trình và thiết kế được hiện thực hóa ngay tức thì qua hệ thống máy in 3D, máy cắt laser và máy cắt nhựa vinyl hiện đại. Tại đây, học sinh đều được trao bộ công cụ của một kỹ sư hay nghệ sĩ thực thụ để tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Trường có ba thư viện với khoảng 80.000 đầu sách, tạp chí bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Học sinh cũng có thể sử dụng sách nói hoặc kho sách trực tuyến, dễ dàng truy cập từ bất kỳ đâu.

Dwight hiện là trường duy nhất tại Việt Nam hợp tác với CLB bóng đá Manchester City (Anh). Huấn luyện viên của trường Bóng đá Manchester City sẽ phụ trách các buổi huấn luyện theo chương trình đào tạo của câu lạc bộ.

Sức hút của chương trình giáo dục thể chất ở đây không chỉ nằm ở cái tên Man City mà còn hiện diện ở những tiêu chuẩn khắc khe từ xứ sở sương mù. Các buổi huấn luyện này sẽ được giám sát trực tiếp bởi bộ phận chuyên môn của Manchester City. Để mang lại trải nghiệm nguyên bản, các dụng cụ học tập như bóng, cầu gôn cũng được trường đưa về từ Anh.

Bể bơi có sáu làn với hệ thống cửa sổ lớn chạy dọc theo chiều dài nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phía đầu bể là một bảng điện tử lớn, cùng với hệ thống loa và máy chiếu để phục vụ cho các cuộc thi bơi lội. Bà Brantley Turner, Tổng hiệu trưởng, cho biết điểm đặc biệt nhất là công nghệ nâng hạ sàn tự động, cho phép điều chỉnh độ sâu của sàn, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh.

Phòng gym được đầu tư bài bản với dàn máy tập cardio hiện đại (như máy chạy bộ, xe đạp tập) cùng khu vực thay đồ riêng tư, giúp học sinh duy trì thể lực và lối sống năng động.

Sân thượng của trường là hệ thống nhà kính. Học sinh có thể trực tiếp gieo trồng, quan sát vòng đời thực vật và các nguyên tắc sinh thái. Ngoài ra, trường có hệ thống xử lý rác thải hữu cơ, cho phép tận dụng các phế phẩm từ nhà bếp và các khu vực khác để tạo ra nguồn phân bón tự nhiên.

Sau một năm hoạt động, trường hiện có một lớp mỗi khối với cộng đồng học sinh đa quốc gia. Trong đó, học sinh Việt Nam chiếm hơn 50%, số còn lại là học sinh đến từ các nước châu Âu và châu Á, tạo nên môi trường giao thoa văn hóa quốc tế.

