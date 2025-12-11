7 lỗi giao tiếp bạn thường mắc phải mà không nhận ra

1. Sử dụng ngôn ngữ xua đuổi: Lỗi lớn nhất trong giao tiếp mà bạn có thể mắc phải là thiếu tôn trọng người khác. Ví dụ, vì vội vàng hoặc quá tập trung vào ý kiến của mình, bạn vô tình dùng những câu nói ngắn gọn, cộc lốc khiến người đối diện cảm thấy bị gạt bỏ hoặc không được lắng nghe. Điều này làm không khí cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng và khiến đối phương ngại chia sẻ thêm. Ảnh: Phương Lâm.

2. Ngắt lời: Ví dụ, khi đang nghe bạn bè kể về một cuối tuần thú vị, bạn đột ngột chen ngang để kể câu chuyện của riêng mình. Điều này khiến đối phương cảm thấy chỉ là "nhân vật phụ" trong cuộc trò chuyện. Theo các nhà tâm lý học, lắng nghe là yếu tố quan trọng trong giao tiếp lành mạnh. Việc thường xuyên ngắt lời cho thấy đó là người thiếu sự đồng cảm. Ảnh: Phương Lâm.

3. Nói quá nhiều về bản thân: Ai cũng từng trải qua những cuộc trò chuyện tẻ nhạt, nơi đối phương không ngừng nói lan man về cuộc sống riêng của họ. Thực tế, bạn cần cởi mở kể về mình nhưng không nên để câu chuyện của bản thân lấn át đối phương. Điều này có thể khiến người kia tự hỏi liệu sự hiện diện của họ có cần thiết hay không. Ảnh: Phương Lâm.

4. Đưa ra lời khuyên quá mức: Một hành động phổ biến nhưng dễ gây xung đột là lập tức nhảy vào đưa ra lời khuyên khi ai đó mô tả vấn đề, thay vì lắng nghe và công nhận trải nghiệm của họ. Dù bạn có ý tốt, nhưng lời khuyên không được yêu cầu có thể khiến đối phương cảm thấy bị cho là vô dụng. Ảnh: Phương Lâm.

5. Đặt câu hỏi đóng: Đặt câu hỏi là yếu tố then chốt để một cuộc trò chuyện thành công. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo các câu hỏi đó phải mở đường cho cuộc đối thoại tiếp diễn, mời gọi đối tác tiếp tục trò chuyện, chia sẻ thay vì đóng lại mạch trao đổi. Ảnh: Pexels.

6. Đặt câu hỏi dồn dập: Ngay cả khi bạn sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, việc hỏi dồn dập có thể khiến đối phương cảm thấy căng thẳng và phải ở thế phòng thủ. Do đó, sau mỗi câu hỏi và câu trả lời, thay vì vội vàng chuyển sang câu hỏi tiếp theo, bạn hãy dành một khoảnh khắc để tạm dừng, quan sát và xem liệu đối phương có điều gì muốn hỏi ngược lại hay không. Ảnh: Pexels.

7. Không hỏi tiếp nối: Nếu bạn đặt một câu hỏi, đối phương trả lời và ngay lập tức bạn chuyển sang chủ đề hoàn toàn mới, người kia có thể cảm thấy bạn chỉ đang cố gắng lấp đầy thời gian chết và không hề hứng thú với những gì họ nói. Trong khi đó, đặt câu hỏi tiếp nối sẽ cho thấy bạn đang lắng nghe và thực sự quan tâm đến đối phương, ngay cả khi câu hỏi đơn giản là: "Tôi rất muốn nghe thêm về chi tiết đó". Ảnh: Pexels.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.