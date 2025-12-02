Bạn có biết: Đây là những loài cá nước ngọt đáng sợ nhất

5. Đâu là nhận định không đúng về cá hổ châu Phi? Có hàm răng sắc nhọn

Phân bố khắp châu Phi

Săn mồi theo bầy

Biết lột da giống rắn Cá hổ châu Phi là loài cá săn mồi khét tiếng với hàm răng sắc nhọn như dao cạo và phân bố rộng khắp lục địa này. Chúng thường săn theo bầy và đôi khi tấn công cả những động vật lớn, nhưng các vụ tấn công con người hiếm khi xảy ra. Hai loài lớn nhất là cá hổ khổng lồ (Hydrocynus goliath) và cá hổ Hydrocynus vittatus, đều được giới câu cá thể thao đặc biệt ưa chuộng. Cá hổ khổng lồ có thể nặng tới 50 kg, sống ở sông Congo và hồ Tanganyika, trong khi loài Hydrocynus vittatus nặng tối đa 15 kg và phân bố chủ yếu trong hệ thống sông Zambezi. Ảnh: Fishing Booker.