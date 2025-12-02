Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn có biết: Đây là những loài cá nước ngọt đáng sợ nhất

  • Thứ ba, 2/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù sống ở môi trường nước ngọt, nhiều loài cá có kích thước khổng lồ, thậm chí có bộ răng sắc nhọn để săn bắt động vật.

ca nuoc ngot anh 1

1. Loài cá trong ảnh có tên là gì?

  • Cá tầm
  • Cá tra dầu
  • Cá hồi
  • Cá mập

Trong ảnh là cá tra dầu, một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới được tìm thấy. Vào năm 2005, ngư dân ở miền Bắc Thái Lan từng bắt được một con cá tra dầu khổng lồ trên sông Mekong, dài khoảng 2,7 m và nặng hơn 290 kg. Đây là loài cá nước ngọt, chủ yếu sinh sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Ảnh: National Geographic.

ca nuoc ngot anh 2

2. Cá tra dầu chủ yếu phân bố ở đâu?

  • Việt Nam
  • Thái Lan
  • Lào
  • Tất cả đáp án trên đều đúng

Cá tra dầu phân bố tại Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, chủ yếu ở các đoạn sông sâu của lưu vực Mekong. Loài này trải qua giai đoạn đầu đời ăn sinh vật phù du. Sau khoảng một năm, chúng chuyển sang chế độ ăn hoàn toàn thực vật. Tuy nhiên, loài này đang bị đe dọa và chịu áp lực lớn do suy giảm môi trường sống và khai thác quá mức. Ảnh: Cooking Technique.
ca nuoc ngot anh 3

3. Cá hổ piranha sống ở đâu?

  • Thái Bình Dương
  • Sông Hán
  • Lưu vực sông Nam Mỹ
  • Sông Seine

Piranha là loài cá nước ngọt nổi tiếng với hàm răng sắc nhọn và phàm ăn, sinh sống ở nhiều lưu vực sông lớn Nam Mỹ. Dù thường được mô tả là loài ăn thịt hung hãn, loài này lại rất hiếm khi tấn công con người, khác xa những câu chuyện giật gân từ thời các nhà thám hiểm đầu tiên. Trong tự nhiên, piranha đóng vai trò quan trọng với tư cách loài săn mồi và dọn xác, thậm chí ăn thịt đồng loại khi khan hiếm thức ăn. Hiện, giới khoa học vẫn chưa thống nhất về số lượng loài piranha, ước tính có khoảng 30-60 loài. Ảnh: Britannica.

ca nuoc ngot anh 4

4. Loài cá trong ảnh có khả năng gì?

  • Phóng điện
  • Bay
  • Bắn tơ
  • Cả ba đáp án trên đều đúng

Cá chình điện từng gây chú ý khi phô diễn sức mạnh tại Hội chợ Thế giới New York năm 1939. Dù được gọi là cá chình, loài này thực chất thuộc nhóm cá dao và có quan hệ gần với cá trê. Theo National Geographic, cá chình điện sinh sống tại lưu vực Amazon và Orinoco. Tại đây, chúng sử dụng các luồng điện mạnh để săn mồi và tự vệ. Với khả năng tạo xung điện hơn 500 volt, cá chình điện đủ sức gây nguy hiểm cho con người, dù chúng hiếm khi tấn công nếu không bị quấy rầy. Ảnh: Natural History Museum.
ca nuoc ngot anh 5

5. Đâu là nhận định không đúng về cá hổ châu Phi?

  • Có hàm răng sắc nhọn
  • Phân bố khắp châu Phi
  • Săn mồi theo bầy
  • Biết lột da giống rắn

Cá hổ châu Phi là loài cá săn mồi khét tiếng với hàm răng sắc nhọn như dao cạo và phân bố rộng khắp lục địa này. Chúng thường săn theo bầy và đôi khi tấn công cả những động vật lớn, nhưng các vụ tấn công con người hiếm khi xảy ra. Hai loài lớn nhất là cá hổ khổng lồ (Hydrocynus goliath) và cá hổ Hydrocynus vittatus, đều được giới câu cá thể thao đặc biệt ưa chuộng. Cá hổ khổng lồ có thể nặng tới 50 kg, sống ở sông Congo và hồ Tanganyika, trong khi loài Hydrocynus vittatus nặng tối đa 15 kg và phân bố chủ yếu trong hệ thống sông Zambezi. Ảnh: Fishing Booker.
ca nuoc ngot anh 6

6. Đâu là con mồi của cá đầu rắn?

  • Động vật không xương sống
  • Ếch
  • Cá nhỏ
  • Tất cả đáp án trên đều đúng

Cá đầu rắn từ lâu đã gây lo ngại ở phương Tây vì chúng từng xâm lấn và đe dọa hệ sinh thái bản địa. Cá đầu rắn là loài cá nước ngọt săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, dài tới 1 m, ăn từ động vật không xương sống, ếch cho đến các loài cá nhỏ, đôi khi tấn công bất cứ thứ gì chuyển động trong mùa sinh sản. Nhờ khả năng thở đặc biệt, chúng có thể sống tới bốn ngày bên ngoài môi trường nước và trụ qua những đợt hạn hán dài bằng cách chui xuống bùn. Ảnh: Game & Fish.

