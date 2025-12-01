Phát hiện chưa từng có về khủng long ở Trung Quốc

Nghiên cứu 413 dấu chân khủng long tại Tứ Xuyên hé lộ nhiều điều chưa từng được phát hiện trước đây, đồng thời mở ra góc nhìn mới về tiến hóa và hệ sinh thái kỷ Jura.

Dấu chân khủng long chân thú được phát hiện tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: China.org.cn.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một phân tích trên tạp chí Journal of Palaeogeography về 413 dấu chân khủng long chân thú (theropod) thuộc kỷ Jura được phát hiện tại tỉnh Tứ Xuyên. Phân tích này đã hé lộ hành vi và khả năng di chuyển linh hoạt của loài ăn thịt cổ đại, qua đó góp phần định hình lại hiểu biết về đời sống tiền sử.

Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà khoa học đã đến huyện Phú Thuận (tỉnh Tứ Xuyên), nơi có 8 phiến đá lưu giữ nhiều dấu chân 3 ngón của khủng long chân thú, theo Xinhua.

Giáo sư, chuyên gia về khủng long Xing Lida tại Đại học Địa chất Trung Quốc cho biết phần lớn dấu chân trên những phiến đá này là của loài Grallator với chiều dài dấu chân trung bình là 14,5 cm; một số dấu chân lớn hơn, khoảng 22,5 cm là của loài Eubrontes.

Phân tích cũng cho thấy khủng long chân thú có dáng chạy trên mặt đất tương tự chim, tốc độ chạy ước tính là 5,8-8,6 km/h.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu phát hiện dấu kéo đuôi hiếm hoi của loài này, chiều dài đo được là khoảng 20-40 cm, rộng 2-3 cm. Giáo sư Xing cho rằng dấu kéo đuôi này có thể được hình thành khi những con khủng long chân thú di chuyển chậm ở khu vực ven hồ, quan sát xung quanh hoặc tương tác với nhau.

Từ những phát hiện nêu trên, nhóm nghiên cứu nhận định các dấu chân cho thấy nhóm khủng long chân thú đầu tiên có thể đã có hành vi phức tạp và kiểu di chuyển gần giống chim hiện đại.

Đây cũng là bằng chứng then chốt cho thấy các hành vi phức tạp giống chim và khả năng vận động tương tự có thể đã xuất hiện sớm hơn nhiều trong quá trình tiến hóa của của khủng long chân thú so với những gì chúng ta đã biết trước đây.