9 sự thật phũ phàng cha mẹ nào cũng cần biết

1. Nếu bạn không làm gương, đừng kỳ vọng con làm theo: Trẻ em sao chép những gì chúng nhìn thấy nhanh hơn những gì chúng được nghe. Cách bố mẹ giao tiếp, kiểm soát căng thẳng và khắc phục sai lầm đều có ý nghĩa rất lớn. Nếu muốn con học được lòng tốt và sự tôn trọng, cha mẹ hãy thể hiện điều đó qua hành động.

2. Nếu bạn luôn "giải cứu" con khỏi sự buồn chán, chúng sẽ không học được cách thoải mái khi rảnh rỗi: Sự buồn chán chính là khơi nguồn cho sáng tạo. Khi mọi khoảnh khắc trong ngày của trẻ được lấp đầy bằng giải trí, chúng sẽ mất đi cơ hội khám phá và phát triển ý tưởng riêng của mình. Vì vậy, cha mẹ hãy cho con không gian để tự xoay xở và tìm ra cách giải quyết.

3. Nếu bạn cảm thấy lịch trình của con quá dày đặc, thì đúng là như vậy. Hãy cắt giảm bớt: Khi ngày cuối tuần trở thành cuộc đua giữa lớp bóng đá, piano và các buổi đi chơi, đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự kiệt sức. Cha mẹ cần nhớ thời gian nghỉ ngơi giúp cơ thể và bộ não của trẻ có không gian để phục hồi. Vì vậy, hãy bảo vệ khoảng thời gian đó.

4. Đặt giờ đi ngủ, duy trì thói quen. Giấc ngủ là điều cần thiết: Giấc ngủ là nền tảng thúc đẩy sự tăng trưởng, khả năng học hỏi và cân bằng cảm xúc. Trẻ mới biết đi thường cần 11-14 giờ ngủ mỗi ngày; trẻ mẫu giáo 10-13 giờ; trẻ đi học 9-12 giờ và thanh thiếu niên 8-10 giờ. Tuy nhiên, đây chỉ là phạm vi tham khảo. Điều cần lưu ý là khả năng hoạt động của con. Nếu chúng thức dậy sảng khoái, không buồn ngủ bất thường và không có dấu hiệu ngủ kém như cáu kỉnh hay khó tập trung, có khả năng chúng đã ngủ đủ.

5. Lý do con không ăn bữa chính, có thể là do sự nuông chiều quá mức của người lớn: Khi trẻ ăn vặt suốt cả ngày và người lớn chấp nhận điều này, chúng sẽ không bao giờ cảm thấy thèm ăn. Nếu trẻ không thích bữa ăn chính, chúng sẽ cố gắng nhịn cho đến giờ ăn vặt tiếp theo. Vì vậy, việc hạn chế ăn vặt sẽ tạo thói quen tốt cho trẻ, khuyến khích chúng tập trung ăn bữa chính.

6. Đừng vội cho con uống kháng sinh chỉ vì một cơn ho kéo dài: Các cơn ho sau khi nhiễm virus thường kéo dài trong nhiều tuần. Dùng thêm kháng sinh không giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh mà chỉ làm tình trạng kháng kháng sinh và tác dụng phụ nghiêm trọng hơn. Bố mẹ nên tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, ví dụ như giữ không khí ẩm, cho trẻ uống chất lỏng ấm như mật ong, sử dụng nước muối sinh lý và hút mũi khi nghẹt...

7. Bạn không cần các loại thực phẩm chức năng "tăng cường miễn dịch" đắt tiền: Những yếu tố tăng cường miễn dịch thực sự là gì? Câu trả lời là giấc ngủ, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, hoạt động thể chất và rửa tay. Không có loại bột hay kẹo dẻo nào có thể thay thế hoặc cạnh tranh được với những yếu tố tự nhiên này.

8. Ngưng dùng màn hình hoặc thức ăn để xoa dịu cơn bộc phát cảm xúc: Khi con mè nheo, cáu kỉnh, nhiều cha mẹ tìm đến các các biện pháp khắc phục nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này không giúp trẻ học được cách tự điều chỉnh cảm xúc. Chúng cần có cơ hội để thực hành các kỹ năng như gọi tên cảm xúc, hít thở và học cách hiểu rằng những cảm xúc khó chịu này sẽ qua đi.

9. Con bạn sẽ khó vượt qua thất bại nếu bạn quên dạy chúng điều này khi còn nhỏ: Sự kiên cường. Thành tích học tập xuất sắc hay việc đỗ vào trường danh giá sẽ chẳng có ý nghĩa nhiều nếu một đứa trẻ dễ dàng sụp đổ, gục ngã dưới áp lực cuộc sống. Điều mà cha mẹ cần phải chuẩn bị cho con khi bước vào đời chính là bản lĩnh đối diện với khó khăn. Sự kiên cường chính là kỹ năng đứng dậy sau vấp ngã, biết học hỏi từ sai lầm và có đủ ý chí để tiếp tục thử lại và nỗ lực. Đây mới là hành trang vững chắc nhất để con tự tin chinh phục cuộc sống.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.