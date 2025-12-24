Hiện trạng nhà văn hóa sắp được đầu tư nghìn tỷ đồng xây mới ở TP.HCM

Nhà văn hóa Thanh niên là địa điểm quen thuộc đối với người trẻ TP.HCM nói riêng và người dân TP.HCM nói chung. Nơi này quy tụ loạt hoạt động, chương trình hướng đến giáo dục thanh niên về lối sống mới, cùng với đó là những chương trình đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của thanh niên.

Công trình này hiện nằm trên "khu đất vàng" của TP.HCM rộng hơn 14.300 m2, toạ lạc tại phường Sài Gòn, sở hữu 4 mặt tiền là đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm. Đáng chú ý, Nhà hóa Thanh niên cũng nằm gần nhiều công trình biểu tượng của TP.HCM như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức bà, hồ Con rùa...

Trước năm 1975, địa chỉ cũ của Nhà văn hóa Thanh niên là số 4 Duy Tân. Nơi đây là trụ sở hoạt động của những tổ chức công khai do Thành Đoàn lãnh đạo như Tổng đoàn học sinh Sài Gòn, Tổng hội sinh viên Sài Gòn, Hội đồng đại diện sinh viên Sài Gòn... Sau ngày thống nhất đất nước, số 4 Duy Tân trở thành trụ sở Đoàn và sau đó trở thành Câu lạc bộ Thanh niên kể từ tháng 9/1975.

Trong 50 năm qua, địa điểm thu hút hàng chục triệu lượt thanh niên đến tham gia sinh hoạt, học tập và vui chơi giải trí. Đây cũng là nơi sinh hoạt của nhiều câu lạc bộ, đội nhóm và thu hút nhiều nghệ sĩ trẻ trong các hoạt động tình nguyện. Hiện, công trình này cũng là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước với những hoạt động văn hóa đa dạng.

Ngoài không gian học tập, sinh hoạt văn hóa, Nhà văn hóa Thanh niên còn có không gian riêng dành cho hoạt động ẩm thực, mua sắm. Khu vực hướng ra mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai quy tụ hàng loạt kios thời trang, các quán cà phê và quầy hàng ăn uống. Bên cạnh đó, nhà văn hóa cũng có một nhà hát chuyên phục vụ hoạt động giải trí, nghệ thuật với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Do được đưa vào vận hành và sử dụng trong hàng chục năm, cơ sở vật chất tại đây đã dần xuống cấp. Một số khu vực bị nứt vỡ, tường ẩm mốc, bong tróc thành từng mảng lớn.

Khu vực bên ngoài nhà văn hóa cũng đã xuống cấp. Dù nằm ở vị trí mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, bảng tên, cổng chào bị bám rêu xanh, mọc cỏ dại, thậm chí phải phủ bạt, gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ nói chung.

Bãi để xe của nhà văn hóa cũng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều mảng vỡ, ổ gà, gây bất tiện cho người dân khi gửi xe. Hơn nữa, diện tích bãi xe có hạn cũng gây ra tình trạng quá tải vào các khu giờ cao điểm hoặc ngày lễ, Tết, khiến nhiều người phải gửi xe tại các khu bãi phát sinh bên cạnh.

Mới đây, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây mới Nhà văn hóa Thanh niên. Dự án mới này nằm trong chuỗi 234 dự án nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhà văn hóa Thanh niên mới được xây dựng trên khu đất cũ và dự kiến đi vào vận hành vào năm 2028.

Đại diện Nhà văn hóa Thanh niên thông tin với Tri Thức - Znews trong thời gian xây dựng công trình, toàn bộ hoạt động tại nhà văn hóa sẽ được di dời đến địa điểm khác. Hiện, địa điểm tạm thời trong lúc chờ công trình mới hoàn thiện vẫn chưa được công bố.

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới được thiết kế theo chiều cao gồm 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 93.500 m² và có tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng , thuộc dự án đầu tư công nhóm A. Không gian công trình được tổ chức theo hướng tích hợp, linh hoạt. Tầng trệt là quảng trường sự kiện ngoài trời, có sức chứa hơn 10.000 người, phục vụ các hoạt động cộng đồng và lễ hội quy mô lớn. Bên trong bố trí hệ thống hội trường từ 500 đến 700 chỗ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, hội nghị và giao lưu của thanh niên. Ảnh: NVHCC.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.