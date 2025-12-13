Đề xuất tuyển thẳng NSƯT, thầy thuốc ưu tú vào ngành giáo dục

Người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, NSƯT, thầy thuốc ưu tú... có thể được tuyển thẳng vào ngành giáo dục.

Giáo viên trong kỳ thi tuyển dụng viên chức tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 19/12.

Dự thảo quy định 5 nhóm được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng. Cụ thể, ngoài trường hợp là người có tài năng theo quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đề xuất thêm 4 nhóm, gồm:

Nhóm thứ nhất là người có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống phù hợp với nghề dạy học theo quy định của Chính phủ; người có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, người được phong tặng một trong các danh hiệu “thầy thuốc ưu tú”, “nghệ sĩ ưu tú”, “nghệ nhân ưu tú” trở lên.

Nhóm thứ hai là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, nghề học khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành, nghề chuyên môn đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm thứ ba là người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm thứ tư là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người, tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Ứng viên thuộc bốn nhóm trên sẽ được tuyển dụng vào ngành giáo dục theo hình thức tiếp nhận, thay vì thi tuyển hoặc xét. Một số ưu đãi đặc biệt khác như sau:

Nhóm thứ nhất, sau khi tiếp nhận, cá nhân sẽ được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên, được xếp lương và hưởng đầy đủ chế độ theo vị trí việc làm.

Nhóm thứ hai được hưởng phụ cấp bằng 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước từ ngân sách nhà nước.

Nhóm thứ ba được hưởng đầy đủ chính sách dành cho người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Sau 2 năm tiếp nhận và hoàn thành tập sự, nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn và có thể được xét các hình thức khen thưởng theo quy định.

Nhóm thứ tư được hưởng phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận. Sau 2 năm và hoàn thành tập sự (nếu có), nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước.

Ngoài ra, ứng viên còn được hưởng các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật, quy định của địa phương và cơ sở giáo dục.

Hiện tại, ứng viên phải tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc mới được cộng điểm trong tuyển dụng, diện tuyển thẳng chỉ áp dụng với thủ khoa tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, phụ cấp với giáo viên thường là 30-70%, điều kiện nâng lương trước hạn là bằng khen cấp bộ trưởng trở lên.