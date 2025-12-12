'Thầy giáo mạng' gây bức xúc vì trích dẫn sai thơ văn Huy Cận, Nam Cao

Một người dạy online môn Ngữ văn gây bức xúc khi trích dẫn sai ngữ liệu nhưng vẫn thản nhiên dạy học sinh.

Ngữ liệu trích dẫn khác hoàn toàn so với nguyên tác bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Ảnh: Cắt từ clip.

Phạm Minh Nhật, hay còn được biết đến với cái tên "Anh Tũn dạy Văn", là "thầy giáo" dạy online môn Ngữ văn có tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, người này gây bức xúc khi trích dẫn sai ngữ liệu trong quá trình dạy học.

Cụ thể, các tác phẩm như Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận hay Lão Hạc của Nam Cao đều là những văn bản kinh điển, thường xuất hiện trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông.

Thế nhưng, trong quá trình giảng dạy, Nhật liên tục trích dẫn khác hoàn toàn so với nguyên tác. Đáng chú ý, người này không nhận ra ngữ liệu bị trích dẫn sai và vẫn thản nhiên dạy học sinh.

Tác phẩm Lão Hạc cũng bị người này trích dẫn sai. Ảnh: Cắt từ clip.

Lỗi sai không thể chấp nhận

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, "thầy Nhật" luyện thi môn Ngữ văn trên nhiều nền tảng, từ Facebook, Youtube đến TikTok... Các tài khoản này đều có số lượng lớn người theo dõi. Mỗi năm, số lượng học sinh theo học người này có thể lên tới hàng nghìn.

Tuy nhiên hiện tại, các tài khoản người này dùng để quảng cáo lớp học và thực hiện hoạt động giảng dạy đã biến mất khỏi mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Võ Kim Bảo (giáo viên Ngữ văn tại trường THCS Nguyễn Du, TP.HCM) bày tỏ bất ngờ trước sự thản nhiên của người dạy.

Theo thầy giáo, Đoàn thuyền đánh cá là một tác phẩm rất quen thuộc, tồn tại nhiều năm trong sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2006. Bài thơ cũng không ít lần xuất hiện trong các đề thi, nên việc một thầy giáo trích dẫn sai là điều không ai nghĩ đến.

Đáng chú ý, không chỉ có đoạn thơ sai với nguyên tác, mà sau đó, người này còn đưa ra cả lời giải cho các câu hỏi về đoạn thơ sai.

"Liệu lời giải đó có phải do AI viết hay không? Nếu do chính người đứng lớp viết, trách nhiệm chuyên môn của họ ở đâu?", thầy Bảo đặt vấn đề.

Người đứng lớp thậm chí đưa ra lời giải cho ngữ liệu sai. Ảnh: Cắt từ clip.

Đồng quan điểm, thầy Hồ Tấn Nguyên Minh, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk), nhìn nhận "đó là lỗi sai rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được đối với hoạt động dạy học môn Ngữ văn".

Theo thầy, người dạy có thể đã nhờ AI soạn bài và không kiểm tra lại. Nhưng dù vậy, ngay cả với tư duy của học sinh, khi đọc những ngữ liệu này đều dễ dàng nhận ra đó là một sự lắp ghép lung tung, lộn xộn.

"Người này tự xưng là thầy nhưng không nhận ra điều đó, vẫn hồn nhiên giảng bài và tự tin đưa lên mạng xã hội thì quá liều lĩnh", thầy Minh nhận định.

Với số lượng lớn học sinh theo học, cả hai thầy giáo cho rằng những lỗi sai nêu trên để lại nhiều nguy hại. Theo thầy Bảo, học sinh lớp 12 hiện nay chắc chắn đã học qua bài thơ này. Bản thân các em sẽ băn khoăn khi thấy một phiên bản hoàn toàn kỳ lạ của tác phẩm quen thuộc.

Nhưng nguy hại hơn cả là các em học sinh chưa từng học qua bài thơ. Chắc chắn sẽ có em cho rằng nội dung giáo viên trích dẫn là đúng và sử dụng nó trong các bài tập, bài kiểm tra của mình.

"Rất nhiều học sinh theo dõi những video kiểu này trên mạng xã hội. Nếu các em không biết chọn lọc, cứ hồn nhiên nghe thì tri thức của các em sẽ trở nên lệch lạc", thầy Minh nói.

Bên cạnh đó, lỗi sai của một cá nhân có thể làm hình ảnh giáo viên xấu đi trong mắt xã hội. Phụ huynh và học sinh sẽ dần mất niềm tin vào chính những người thầy, người cô mà mình tin tưởng.

Thầy Bảo nhìn nhận không ai cấm giáo viên sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, thậm chí việc đó còn được khuyến khích để tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng bài giảng. Tuy nhiên, người làm thầy không thể phó thác 100% việc soạn bài cho AI.

Thầy Minh cho rằng cần có cơ chế quản lý chặt chẽ việc dạy học online. Ảnh: Duy Anh.

Người dạy phải có lương tâm và lòng tự trọng

Không thể phủ nhận việc dạy học online đem lại những tiện ích lớn, giúp học sinh theo học những thầy cô giỏi ở rất xa nơi mình sống. Với ưu thế về công nghệ, phương thức này phát huy hiệu quả, hỗ trợ việc dạy học trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, thầy Hồ Tấn Nguyên Minh cho rằng hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ hình thức dạy học online, dẫn đến tình trạng tràn lan, mất kiểm soát, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để một số người lừa gạt học sinh kiếm lợi.

Thực tế, ở trên mạng xã hội, học sinh, phụ huynh không thể biết trình độ của người dạy đến đâu, được đào tạo như thế nào. Chỉ bằng vài chiêu trò quảng cáo, đánh bóng, họ nghiễm nhiên tổ chức dạy online để thu tiền.

Vì vậy, thầy Minh cho rằng cần có cơ chế quản lý chặt chẽ việc dạy học online. Các cơ quan có thẩm quyền cần đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể, phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn ấy mới được cấp phép giảng dạy.

Về phía giáo viên, để thực hiện được việc dạy online, thầy Minh nhìn nhận thầy cô phải tự trang bị kiến thức, tìm tòi phương pháp giảng dạy, tích cực bồi dưỡng khả năng sử dụng công nghệ để việc dạy học chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

"Điều quan trọng hơn cả là lương tâm và lòng tự trọng của giáo viên. Thầy cô không thể bất chấp tất cả để kiếm tiền", thầy Minh chia sẻ.

Về phía học sinh, thầy Minh khuyên khi chọn học online, các em tránh hùa theo đám đông, a dua theo phong trào mà cần phải có sự tỉnh táo, sáng suốt.

Trước khi đăng ký học, các em cần phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về thầy cô, suy xét trước những lời câu like, câu view trên mạng xã hội. Các thông tin cần nắm bao gồm thầy cô đang công tác ở đâu, được đào tạo như thế nào, uy tín xã hội ra sao…