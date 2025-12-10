Cấp tập chuyển hướng vì đại học 'quay lưng' với khối C00

Việc nhiều trường đại học bỏ xét tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) khiến nhiều học sinh lo lắng, gấp rút học thêm môn mới để đổi tổ hợp.

Nhiều trường đại học cho biết sẽ không xét tuyển tổ hợp C00 trong năm 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Duy Cương (học sinh từ tỉnh Sơn La) định hướng theo tổ hợp C00 ngay khi vào lớp 10. Nam sinh dự định đăng ký vào Học viện Biên phòng.

Nghe tin trường bỏ xét tổ hợp này trong năm tới, Duy rối bời bởi Văn, Sử, Địa là những môn em học tốt nhất và chưa có ý định thi trường nào khác ngoài quân đội.

Một tuần nay, nam sinh tính toán sẽ đi học thêm môn Toán để đăng ký bằng khối C03 (Toán, Văn, Sử) hoặc C04 (Toán, Văn, Địa), song em vẫn rất lo lắng vì chỉ còn hơn nửa năm nữa, kỳ thi sẽ diễn ra.

"Em vốn học Toán không tốt nên mới chọn khối C, ai ngờ trường bỏ xét tuyển vào phút chót. Giờ mới bắt đầu lại, em sợ không kịp", Cương ái ngại.

Khe cửa hẹp cho thí sinh học Văn - Sử - Địa

Giống như Cương, Thanh Chúc (học sinh tại tỉnh Tuyên Quang) cũng đang gấp rút học thêm Toán để mở rộng cơ hội cho mình.

Nữ sinh dự định thi vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Dù trường chưa có thông báo chính thức, song xem xét phương án tuyển sinh của trường khác, Chúc sốt ruột.

"Nhiều trường bỏ tổ hợp C00 quá nên chúng em hoang mang", nữ sinh nói. Ngoài học thêm Toán, Chúc còn tìm hiểu thêm một số trường khác như Sư phạm, nhiều khả năng vẫn xét tổ hợp C00, để làm phương án dự phòng.

Trong khi đó, Hoàng Anh (học sinh tại Hà Nội) chuyển từ khối C00 sang khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) để có thể đăng ký vào trường Nhân văn Hà Nội hoặc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh chỉ được lựa chọn hai môn ngoài Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với điều chỉnh tổ hợp như trên, nữ sinh sẽ bỏ môn Địa lý dù đã học từ lớp 10.

"Bắt đầu muộn hơn các bạn khác, em đang 'hụt hơi' trong cuộc đua vào đại học", Hoàng Anh nói.

Trên các diễn đàn dành cho học sinh, nhiều em cũng cho biết đang phải học thêm môn để mở rộng tổ hợp xét tuyển. Một số thí sinh lựa chọn thi thêm các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực để tăng cơ hội vào đại học.

Tuy nhiên, Duy Cương cho rằng những thí sinh ở vùng khó khăn, điều kiện gia đình kinh tế kém hơn sẽ khó tiếp cận những kỳ thi này.

Nhiều thí sinh hoang mang khi các trường bỏ tổ hợp C00 khỏi danh mục xét tuyển. Ảnh: Thành Đông.

Loạt đại học bỏ tổ hợp C00

Nhiều năm qua, C00 là tổ hợp phổ biến, được nhiều đại học và thí sinh lựa chọn khi xét tuyển đại học.

Tuy nhiên, mùa tuyển sinh 2026, một số trường đại học đã lên phương án bỏ hoặc giảm xét tuyển tổ hợp truyền thống này. Điều này nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh trên cả nước.

Gần đây nhất, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo trong số 30 chương trình, ngành đào tạo, trường này không xét tổ hợp C00 ở 15 ngành.

Ngoài ra, trường cũng không xét tổ hợp C03, C04 và D66 hoặc X78 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật/Giáo dục công nhân). Các tổ hợp chính được trường sử dụng đều có môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật).

Trường Sĩ quan Chính trị sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển, gồm: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03, C04, D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh). So với năm 2025, trường này đã bỏ tổ hợp C00 và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Còn Học viện Biên phòng chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03, C04 và D01 cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật. Trường bỏ tổ hợp C00, C01 và A01 (Toán, Lý, Anh).

"Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00), đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường", trường Sĩ quan Chính trị cho biết.

Các trường cho hay thay đổi tổ hợp này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Ngoài ra, trường Nhân văn Hà Nội cho biết việc bỏ tổ hợp C00 áp dụng với các ngành mang tính hiện đại, cần ngoại ngữ, đảm bảo thí sinh đáp ứng được yêu cầu chuyên biệt của chương trình.

Thực tế, việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển được các trường tính toán từ mùa tuyển sinh 2025, khi Bộ GD&ĐT đưa ra quy định trên. Ví dụ, năm 2025, Đại học Thủ Đô Hà Nội bỏ xét khối C00 ở các ngành Luật, Tâm lý học, Quản lý giáo dục, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo bỏ hoàn toàn xét tuyển tổ hợp C00.

Cả Thanh Chúc, Duy Cương và Hoàng Anh nhìn nhận rằng trước xu thế hội nhập, việc đa dạng tổ hợp để phù hợp với yêu cầu của các trường là điều cần thiết, song việc thông báo đột ngột khiến các em bị động, không kịp trở tay.

Thông thường, từ năm lớp 10, các em đã xác định tổ hợp xét tuyển và theo học xuyên suốt 3 năm. Trong khi đó, các trường thay đổi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ khoảng 6-7 tháng. Dù vẫn có cơ hội chuyển hướng, song học sinh cho rằng vẫn rất gấp, cánh cửa vào đại học của các em vì thế mà hẹp hơn.

Vì vậy, cả ba học sinh bày tỏ mong muốn các trường đại học công bằng hơn, nên có lộ trình thay đổi trước 1-2 năm để học sinh không “đứt gánh giữa đường”.