Tuyển sinh 2026: Đại học bỏ xét học bạ, 'xóa sổ' tổ hợp truyền thống

Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường thay đổi lớn trong phương án xét tuyển khi bỏ xét học bạ, không dùng tổ hợp truyền thống.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tính đến ngày 4/12, hơn 20 đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, nhiều trường cho biết sẽ bỏ, giảm xét học bạ hoặc điều chỉnh phương thức xét tuyển.

Cụ thể, trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo bỏ xét học bạ với tất cả ngành. Trước đó, năm 2025, trường áp dụng xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/kết quả thi năng khiếu đối với 5/8 ngành.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét tuyển học bạ với 17 ngành, đồng thời không xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, TP.HCM và Sư phạm Hà Nội.

Nhà trường chỉ xét học bạ ở các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể dục thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học (dự kiến), Kinh tế chính trị (dự kiến).

So với năm 2025, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tiếp tục không xét tuyển học bạ, đồng thời bỏ xét tuyển bằng điểm V-SAT và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thay vào đó, trường thêm phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế.

Trong khi đó, Đại học Nha Trang đã bỏ phương thức xét học bạ từ năm 2025. Còn Đại học Công thương TP.HCM dự kiến thực hiện từ năm 2028.

Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp, phương thức xét tuyển trong năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Về tổ hợp xét tuyển, một số trường dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống. Gần đây nhất, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo trong số 30 chương trình, ngành đào tạo, trường này không xét tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) ở 15 ngành.

Ngoài ra, trường cũng không xét tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D66 hoặc X78 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật/Giáo dục công nhân). Các tổ hợp chính được trường sử dụng đều có môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật).

Trường Sĩ quan Chính trị sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển, gồm: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04, D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh). So với năm 2025, trường này đã bỏ tổ hợp C00 và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Còn Học viện Biên phòng chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 và D01 cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật. Trường bỏ tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C00 và C01.

Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sử dụng ba tổ hợp gồm A00, A01, X06 (Toán, Vật lý, Tin học) ở hầu hết ngành. Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp, trường tuyển thêm bằng tổ hợp A02 (Toán, Vật lý, Sinh học). So với năm vừa rồi, trường bỏ tổ hợp D01, B00 (Toán, Hóa, Sinh) và X26 (Toán, Anh, Tin).

Các trường cho biết thay đổi tổ hợp này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Ngoài ra, trường Nhân văn Hà Nội cho biết việc bỏ tổ hợp C00 áp dụng với các ngành mang tính hiện đại, cần ngoại ngữ.

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng, dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026