Thêm một trường bỏ xét học bạ với tất cả ngành

Năm 2026, trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) bỏ xét học bạ với tất cả ngành.

Sinh viên trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Ảnh: FBNT.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật vừa có thông báo về phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Đáng chú ý, năm 2026, nhà trường không sử dụng học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả ngành đào tạo.

Trước đó, năm 2025, trường áp dụng xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc thế/kết quả thi năng khiếu đối với 5/8 ngành.

Năm 2026, trường dự kiến sử dụng 5 phương thức, bao gồm:

Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026;

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 kết hợp thi năng khiếu, áp dụng với các chương trình Thiết kế và sáng tạo (Thời trang và sáng tạo; Đồ họa công nghệ số; Thiết kế nội thất bền vững); Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật; Nghệ thuật tạo hình đương đại); Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.

Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bô GD&ĐT và hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường tiếp tục xét tuyển với các đối tượng đặc thù, bao gồm thí sinh là người nước ngoài, diện cử tuyển và dự bị đại học. Hiện, trường chưa công bố chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến cho các ngành/chương trình đào tạo.

Trước đó, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng thông báo năm 2026 sẽ bỏ xét học bạ với 17 ngành, chỉ xét học bạ một số ngành đặc thù.

Hồi tháng 9/2025, tại hội nghị giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT khảo sát ý kiến các trường đại học về việc giữ hay bỏ xét tuyển học bạ. Năm 2025, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%.

Trong nhiều năm gần đây, xét tuyển học bạ đã trở thành một trong những phương thức xét tuyển đại học phổ biến, được nhiều trường và thí sinh lựa chọn.

Tuy nhiên, xét tuyển bằng phương thức này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia lo ngại chất lượng và sự không đồng đều trong đánh giá điểm học bạ của các trường THPT có thể dẫn đến sự thiếu công bằng trong tuyển sinh.