Tiểu học tư học phí ‘đắt như vàng’ ở Seoul vẫn cháy chỗ

Dù học phí đắt đỏ, nhu cầu vào các trường tiểu học tư thục ở Seoul (Hàn Quốc) vẫn tăng đột biến. Số lượng hồ sơ nộp vào hiện vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh.

Học phí tại trường tiểu học tư thục đắt đỏ, trong khi trường công miễn phí. Ảnh: SISKorea.

"Chồng tôi và tôi đều đi làm, ông bà hai bên không thể chăm sóc cháu. Gửi con vào trường tiểu học tư thục có phải là lựa chọn tốt hơn không?", một phụ huynh ở Seoul đặt câu hỏi trên diễn đàn.

Bà mẹ họ Kim, có con gái đang học trường tư, chia sẻ lại rằng: "Lúc đầu, tôi nghe nói học phí trường tư còn đắt hơn cả một số trường đại học nên cũng suy nghĩ. Nhưng tôi thấy điều đó vẫn tốt hơn việc phải gửi con đến hàng loạt trung tâm sau giờ học".

Theo dữ liệu The Korea Herald thu thập được từ Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul, tháng trước, 38 trường tiểu học tư thục của thành phố đã nhận được 29.488 hồ sơ đăng ký cho năm học 2026, cao gấp 8 lần so với 3.614 chỉ tiêu. Dù số lượng nộp đơn thực tế sẽ thấp hơn, điều này vẫn đồng nghĩa với việc đại đa số học sinh sẽ không thể trúng tuyển.

Trong khi các trường tiểu học công lập tại Seoul miễn học phí hoàn toàn thì tại các trường tư thục, học phí trung bình là hơn 12 triệu won/năm (khoảng 225 triệu đồng). Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng chi phí này là hoàn toàn hợp lý.

Theo họ, các trường tư thục thường đa dạng chương trình ngoại khóa, với các lớp học như nhạc cụ, trượt băng, golf, ngoại ngữ, cưỡi ngựa... Phụ huynh Seoul đánh giá cao các chương trình này vì quản lý trẻ đến 16-17h hàng ngày. Đây là giải pháp thiết yếu cho các gia đình có cả cha và mẹ cùng đi làm.

Ngược lại, các trường công lập thường kết thúc buổi học từ 13h30-15h. Việc này khiến phụ huynh áp lực. Một số phải thuê dịch vụ đưa đón, nhưng giải pháp này tốn kém và nhân sự cũng rất phức tạp.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn tin rằng các trường tư có đội ngũ giáo viên và chất lượng chương trình tốt hơn.

Sự ưu tiên dành cho các trường tiểu học tư thục tăng mạnh trong thời kỳ dịch Covid-19. Nhiều phụ huynh cho rằng trường công phải chật vật duy trì chất lượng dạy và học trực tuyến. Tỷ lệ chọi vào các trường tăng vọt từ 2,1/1 (năm 2020) lên 12/1 (năm 2023).

Ông Lim Sung-ho, Chủ tịch của Jongno Hagwon, nhận định với truyền thông rằng thay đổi này phản ánh sự dịch chuyển về nhân khẩu học.

"Các trường tiểu học tư thục từng chỉ dành cho con nhà giàu, nhưng giờ đây, nhiều gia đình trung lưu cũng đang đổ xô vào đó", ông nói.

Về phía mình, Văn phòng Giáo dục Seoul cho biết họ đã triển khai các chương trình trông nom sau giờ học cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Cơ quan này cũng lên kế hoạch giới thiệu các chính sách mới về chăm sóc sau giờ học vào năm 2026 nhằm giảm bớt sự cạnh tranh của các trường tư thục. Họ cũng hứa hẹn sẽ tạo ra "các chương trình độc đáo" để học sinh có thể tham gia sau giờ học.

"Các trường tiểu học công lập của Seoul đã có chất lượng rất tốt. Chúng tôi tin rằng nhu cầu đối với trường công chắc chắn sẽ tăng lên", vị đại diện Văn phòng Giáo dục Seoul nhìn nhận.