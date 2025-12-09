Phát hiện dấu chân khủng long lớn nhất thế giới

16.600 dấu chân khủng long hóa thạch và 1.378 dấu vết bơi lội đã được các nhà cổ sinh vật học khai quật ở di chỉ Carreras Pampa (Bolivia).

Dấu chân loài khủng long ăn thịt được phát hiện tại Carreras Pampa. Ảnh: Jeremy McLarty.

Mới đây, một nhóm các nhà cổ sinh vật học, chủ yếu từ Đại học Loma Linda (California, Mỹ), đã phát hiện 16.600 dấu chân khủng long tại di chỉ Carreras Pampa. Đây là một khu vực rộng khoảng 7.485 m2, từng là một bờ biển cổ đại, hiện nằm trong Công viên Quốc gia Torotoro (Bolivia).

Hầu hết dấu vết thuộc về loài theropods - loài khủng long hai chân, có ba ngón, sinh sống vào cuối kỷ Phấn Trắng (khoảng 145 triệu đến 66 triệu năm trước). Một số dãy dấu chân còn kèm theo cả vết đuôi.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy sự đa dạng về hình dạng và kích thước dấu chân. Bao gồm:

Một số dấu chân có chiều dài dưới 10 cm, được xem là hiếm gặp trong hồ sơ hóa thạch. Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định liệu chúng thuộc về các loài theropod nhỏ như Coelophysis hay là dấu vết của con non thuộc các loài lớn hơn.

Những dấu chân lớn nhất dài hơn 30 cm, có thể là của các loài theropod cỡ trung như Dilophosaurus hoặc Allosaurus (các loài theropods khổng lồ như Tyrannosaurus rex thường để lại dấu chân dài khoảng 40 cm).

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One, những con khủng long từng thống trị khu vực này không chỉ đi lại mà còn cố gắng bơi lội. Chúng đã cào vào lớp trầm tích mềm dưới đáy hồ, để lại thêm 1.378 dấu vết khác. Chính lớp nước và bùn sau đó đã phong kín các dấu vết, bảo vệ chúng khỏi sự xói mòn trong hàng triệu năm.

Hầu hết đường mòn dấu chân đều theo cùng một hướng Tây Bắc - Đông Nam, với các vết gợn sóng lưu lại trong trầm tích. Sự phong phú của các dấu vết song song cho thấy Carreras Pampa từng là một "siêu xa lộ tiền sử" và một số khủng long đã di chuyển theo đàn hoặc nhóm, chạy dọc theo bờ biển cổ đại.

"Di chỉ dấu chân khủng long Carreras Pampas lập kỷ lục thế giới mới về số lượng dấu chân khủng long riêng lẻ, dấu vết liên tục, dấu vết đuôi và dấu vết bơi lội", các tác giả cho biết.

Nhà cổ sinh vật học Anthony Romilio nhận định dù không "hoành tráng" như hóa thạch dạng xương, nhưng việc nghiên cứu dấu chân tiết lộ những thứ mà bộ xương không thể.

Chúng có thể giúp các nhà khoa học tái hiện lại chính xác dáng vẻ bên ngoài của bàn chân khủng long, biết được rõ hơn các chi tiết như da, móng; đồng thời hiểu thêm về tập tính và hành vi của loài, ước lượng được hình dạng cơ thể... dựa trên cách chúng di chuyển và để lại các dấu vết.