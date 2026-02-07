Trường nào cho phép học sinh lớp 10, 11 thi xét tuyển đại học?

Ngoài học sinh lớp 12, ở kỳ thi riêng để xét tuyển đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM, học sinh lớp 10, 11 cũng có thể dự thi.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1, năm 2026, do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Ảnh: Trần Hiền.

Năm 2026, nhiều trường đại học tiếp tục tổ chức các kỳ thi đánh giá riêng để tuyển sinh đại học. Trong số đó, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM cho học sinh từ lớp 10, 11 tham dự kỳ thi riêng, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Cụ thể, đối tượng tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội là học sinh đã/đang học THPT trong và ngoài nước. Theo thống kê ở đợt thi đầu tiên trong năm 2026, trong số gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, khoảng 2.000 em đang học lớp 10 và 11, chiếm 12%.

Bài thi đánh giá tư duy gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Tổng điểm là 100, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Kết quả của kỳ thi đã được gần 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026-2027. Hiện tại, kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 còn 2 đợt thi tiếp theo, cụ thể:

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3; ngày mở hệ thống đăng ký 5-15/2.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5; ngày mở hệ thống đăng ký 5-15/4.

Kết quả thi sẽ được bảo lưu để xét tuyển trong vòng 2 năm, vì vậy, học sinh lớp 11 có thể đăng ký dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển cho năm sau đó. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Trong khi đó, đối tượng dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM là học sinh lớp 11, lớp 12 cũng như các cá nhân có nguyện vọng tìm hiểu về kỳ thi, bài thi.

Năm 2026, trường tổ chức thi trong 3 đợt vào tháng 3 và tháng 5 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh. Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TP.HCM và Tây Ninh.

Kỳ thi diễn ra với 6 bài thi độc lập gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc nhiều môn, tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học đăng ký. Học sinh lớp 11 có thể thử sức ở những môn thế mạnh, không nhất thiết thi tất cả vì chưa được học hết kiến thức.

Kết quả kỳ thi được sử dụng trong xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Sư phạm TP.HCM theo đề án tuyển sinh năm 2026, đồng thời có thể được các cơ sở đào tạo khác sử dụng nếu có nhu cầu.

Về lệ phí đăng ký dự thi, mức thu đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học là 300.000 đồng mỗi môn; môn Ngữ văn là 400.000 đồng và môn Tiếng Anh là 700.000 đồng.

Thảo Chi, học sinh lớp 11, tham gia kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026, do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Ảnh: Trần Hiền.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, em Kiều Thảo Chi (học sinh lớp 11, trường THPT Lê Xoay, Phú Thọ) cho biết em tham gia thi đánh giá tư duy sớm để va chạm, lấy kinh nghiệm cho các lần thi sau. Bên cạnh đó, kết quả kỳ thi có giá trị sử dụng trong hai năm, nên nếu đạt mức điểm đủ tốt, em có thể giảm áp lực ở lớp 12 và dành thời gian tập trung cho các phương thức xét tuyển khác.

Dù vậy, việc thi từ lớp 11 cũng khiến Chi gặp một số khó khăn, như phải tự học kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng đây cũng là cơ hội để rèn tính chủ động và làm quen sớm với thi cử.

Ngoài hai kỳ thi trên, năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số trường khác cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, song đối tượng dự thi chỉ áp dụng với học sinh lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp (hoặc tương đương). Các trường có thể xét độc lập điểm các kỳ thi đánh giá này hoặc xét hợp nhiều tiêu chí, như điểm học bạ, năng khiếu, chứng chỉ quốc tế...

Hàng năm, số thí sinh đăng ký thi riêng lên tới hàng trăm nghìn em, đông nhất là các kỳ thi HSA, V-ACT, TSA. Ví dụ, năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA; khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi V-ACT. Còn TSA thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.