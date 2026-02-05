Ngôi trường giáo sư Ngô Bảo Châu vừa gia nhập

Theo bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 của QS, Đại học Hong Kong đang đứng đầu bảng. Hai nhà toán học hàng đầu Việt Nam vừa gia nhập ngôi trường này.

Ngay đầu năm 2026, Đại học Hong Kong (HKU, Trung Quốc) thông báo mời được hai nhà toán học hàng đầu Việt Nam và nổi tiếng thế giới là GS Ngô Bảo Châu và GS Vũ Hà Văn vào đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới học thuật khi cùng lúc, HKU đã quy tụ các tên tuổi lớn, có uy tín sâu rộng trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Đại học hàng đầu châu Á

Là cơ sở giáo dục đại học lâu đời và danh giá nhất Hong Kong, HKU từ lâu được ví như “thỏi nam châm” hút các học giả và nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, đồng thời là cái nôi đào tạo nhân tài trong nước và quốc tế.

Năm 1911, Đại học Hong Kong chính thức được thành lập nhưng phải một năm sau, trường mới khai giảng khóa đầu tiên với các khoa Văn học, Kỹ thuật và Y khoa.

Tháng 12/1916, trường tổ chức lễ tốt nghiệp đầu tiên với vỏn vẹn 23 sinh viên. Một trong những cựu sinh viên tiêu biểu nhất của thời kỳ đầu là bác sĩ Tôn Trung Sơn, người sáng lập Trung Hoa Dân Quốc. Phải đến 10 năm sau khi thành lập, HKU mới bắt đầu tiếp nhận sinh viên nữ lần đầu tiên.

Hiện nay, HKU đào tạo đa lĩnh vực, bao gồm kinh tế, y tế, giáo dục, pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật...

Theo bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 của QS, ngôi trường này hiện ở vị trí số 1. Còn trên bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 của QS, HKU vươn lên vị trí thứ 11 toàn cầu. Năm 2024, trường xếp thứ 10 thế giới về ảnh hưởng nghiên cứu. Năm 2025, HKU dẫn đầu Hong Kong với 53 nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất theo Clarivate.

Đây là ngôi trường có cộng đồng đa dạng với hơn 9.000 sinh viên quốc tế đến từ 96 quốc gia. Trường giảng dạy bằng tiếng Anh và giáo dục có trọng tâm quốc tế với mục đích chuẩn bị cho sinh viên trở thành công dân toàn cầu, có thể thành công ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Những năm gần đây, HKU tích cực tuyển sinh và thúc đẩy các sáng kiến trên toàn thế giới, thiết lập các chi nhánh quốc tế tại các quốc gia như Israel và Việt Nam.

HKU không chỉ chú trọng môi trường học thuật mà còn đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất. Kể từ khi nhậm chức, GS Xiang Zhang, Hiệu trưởng Đại học Hong Kong, đã thúc đẩy mở rộng khuôn viên, xây dựng ký túc xá, nhà ở giảng viên và các trung tâm nghiên cứu hiện đại, tạo điều kiện cho nghiên cứu liên ngành và hợp tác khoa học.

Trường sở hữu nhiều phòng thí nghiệm hiện đại, điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Kadoorie. Đầu tư cho nghiên cứu của trường thuộc hàng cao và các nhà khoa học làm việc, giảng dạy tại đây nhận mức lương hậu hĩnh so với mặt bằng chung.

GS Ngô Bảo Châu gia nhập Đại học Hong Kong từ tháng 6 tới. Ảnh: HKU.

Hàng loạt nhà khoa học gia nhập

Với thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu và hội nhập toàn cầu, HKU đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm thu hút nhân tài quốc tế. Năm 2025, trường chào đón gần 120 học giả quốc tế ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong cuộc trao đổi với China Daily vào tháng 11/2024, GS Xiang Zhang cho biết từ lâu, HKU đã hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến thu hút nhân tài toàn cầu.

Nhà trường hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hút nhân tài và cam kết "mời gọi" những cá nhân kiệt xuất, bao gồm các học giả nổi tiếng thế giới và những người đoạt giải Nobel.

Những cái tên phải kể đến như chủ nhân Nobel Hóa học 2016 Fraser Stoddart, GS Ferenc Krausz (chủ nhân giải Nobel Vật lý 2023), hay mới đây là GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn - những nhà toán học hàng đầu Việt Nam và nổi tiếng thế giới.

Theo GS Xiang Zhang, chính môi trường đa ngôn ngữ, văn hóa cởi mở và tinh thần hội nhập đã mang lại cho HKU lợi thế khác biệt so với nhiều trường đại học trên thế giới.

Không chỉ chào đón, GS Zhang đặt trọng tâm vào việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ thực chất, nơi các sinh viên và nhà khoa học quốc tế có thể nhanh chóng bắt nhịp với đời sống địa phương, sinh sống và phát triển mạnh mẽ.

Ông tin rằng việc tạo ra môi trường thoải mái, hiệu quả và đa dạng về văn hóa là những yếu tố cốt lõi giúp nhân sự quốc tế xóa bỏ rào cản ban đầu, từ đó phát huy tối đa năng lực.

Tuy nhiên, thu hút nhân tài toàn cầu chỉ là một vế, vế còn lại không kém phần quan trọng là nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo trưởng thành từ chính môi trường HKU.

GS Xiang Zhang ví HKU như một “Thung lũng Silicon thu nhỏ”. Ông cho biết trường tìm cách khơi gợi sự sáng tạo của sinh viên, chuẩn bị cho sinh viên trở thành những người tiên phong đóng góp cho sự phát triển và gắn kết toàn cầu.