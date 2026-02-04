TP.HCM ra thông báo khẩn về tuyển sinh đầu cấp

Sở GD&ĐT TP.HCM mới ra văn bản cảnh báo phụ huynh về tình trạng mạo danh cán bộ tuyển sinh để lừa đảo trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ tuyển sinh của sở, nhân sự phụ trách tuyển sinh tại các trường hoặc đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh. Mục đích của các đối tượng này là thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến tuyển sinh đầu cấp.

Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh đầu cấp. Việc liên lạc, tư vấn chỉ được thực hiện khi phụ huynh chủ động liên hệ qua các kênh chính thức.

Ngoài ra, sở nhấn mạnh các nguồn thông tin tuyển sinh chính thức gồm cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, website của các trường học và các văn bản được nhà trường gửi trực tiếp đến phụ huynh.

Trước tình trạng mạo danh tràn lan, Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến cáo phụ huynh không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, cũng như không thực hiện bất kỳ khoản đóng phí nào ngoài quy định khi nhận được các cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc về tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm.

"Cán bộ hỗ trợ tuyển sinh chỉ tiếp nhận thông tin khi phụ huynh chủ động liên hệ, không gọi điện trước cho phụ huynh", Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM đã bắt đầu mở cổng tiếp nhận thông tin tuyển sinh đầu cấp cho học sinh trên hệ thống. Theo đó, từ ngày 3/2 đến ngày 3/3, phụ huynh tại TP.HCM cần phải rà soát, cập nhật thông tin của con em trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại trang web https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ để phục vụ tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Các bước cập nhật thông tin cụ thể như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome, Cốc cốc, Safari,…).

Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome, Cốc cốc, Safari,…). Bước 2: Truy cập địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

Truy cập địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Tại màn hình trang chủ, phụ huynh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh. Bước 4: Chọn [Xác nhận thông tin], chọn cấp học, Số định danh cá nhân và Mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh.

Với học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học. Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là THCS.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện Kiểm tra thông tin học sinh, phụ huynh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Cha mẹ học sinh lưu ý cần rà soát thông tin trên Trang thông tin tuyển sinh thành phố đúng hạn. Trường hợp sai sót có thể gửi yêu cầu điều chỉnh kèm theo minh chứng hợp lệ để nhà trường xác minh, cập nhật lại và xác nhận lần cuối.

Nếu không thực hiện yêu cầu này của Sở GD&ĐT TP.HCM, quyền lợi của học sinh trong công tác tuyển sinh đầu cấp có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.