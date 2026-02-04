TP.HCM có thể tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 5

Thay vì tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6 như dự kiến trước đây, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có thể đẩy kỳ thi lên sớm để giảm áp lực cho học sinh.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết phương án tổ chức kỳ thi lớp 10 đang được tính toán theo hướng diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nguyên nhân là năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức vào ngày 11-12/6. Nếu tổ chức thi lớp 10 gần thời điểm này giống như mọi năm, ngành giáo dục thành phố sẽ gặp khó trong việc bố trí nhân sự phục vụ công tác coi, chấm thi.

Trước đó, vào ngày 20/1, vị lãnh đạo này từng cho biết kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, sở nhận thấy việc kéo dài thời gian ôn tập thêm khoảng một tháng có thể khiến học sinh căng thẳng, gia tăng áp lực tâm lý, đồng thời dẫn tới tình trạng chạy đua học thêm, gây tốn kém cho phụ huynh.

Vì vậy, Sở GD&ĐT TP.HCM đang nghiêng về phương án tổ chức kỳ thi lớp 10 ngay sau khi học sinh lớp 9 kết thúc năm học 2025-2026, dự kiến vào cuối tháng 5, trước thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lãnh đạo sở nhấn mạnh đây mới là phương án dự kiến. Ngành giáo dục thành phố sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo và xin ý kiến UBND TP.HCM. Ngày thi chính thức chỉ được công bố sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

Nhìn chung, chủ trương của sở là tổ chức kỳ thi lớp 10 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, không đặt phương án thi sau nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và tránh kéo dài thời gian ôn tập không cần thiết.

2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Các năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP.HCM thường diễn ra vào tuần đầu tháng 6. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày với 3 môn thi chính và môn thi chuyên dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi chuyên.

Hiện, sở đã công bố 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026 gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2026 vẫn giữ nguyên so với năm 2025, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9. Thí sinh tham khảo đề minh hoạ thi vào lớp 10 tại đây.