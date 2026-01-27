Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nêu lý do chưa thể bỏ kỳ thi lớp 10

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM lý giải lý do thành phố vẫn cần duy trì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại hội nghị sơ kết học kỳ một giáo dục phổ thông năm học 2026-2027, khi nói về lý do chưa thể bỏ kỳ thi vào lớp 10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nêu rằng trong bối cảnh hiện nay, TP.HCM chưa có đủ số lượng trường lớp để thực hiện hình thức xét tuyển.

Vì vậy, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vẫn là giải pháp bắt buộc nhằm lựa chọn học sinh vào các trường THPT công lập.

Thời gian qua, ông Hiếu nhận thấy dư luận bày tỏ nhiều ý kiến, đề xuất bỏ kỳ thi vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh. Tuy nhiên, Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng với điều kiện hiện tại, TP.HCM vẫn cần duy trì kỳ thi này. Ông Hiếu đồng thời khẳng định khi điều kiện cơ sở vật chất được đáp ứng đầy đủ, thành phố sẽ triển khai xét tuyển theo lộ trình đã đề ra.

Năm 2026, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ được tổ chức theo hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, ngoại trừ học sinh ở xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, học sinh tại các khu vực còn lại sẽ làm bài thi để giành suất vào lớp 10.

Dự kiến vào cuối tháng 6, học sinh TP.HCM sẽ làm bài thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Thông tin thêm về công tác tuyển sinh đầu cấp, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết từ năm học 2026-2027, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 sẽ được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, bảo đảm học sinh được bố trí học tại cơ sở giáo dục gần nơi cư trú, thuận tiện cho việc đi lại.

Trong quá trình thực hiện, dù có thể phát sinh một số trường hợp vượt chỉ tiêu theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục thành phố vẫn đặt mục tiêu bảo đảm tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Với bậc tiểu học và THCS, nếu phụ huynh có nhu cầu cho con học trường công lập, ngành giáo dục sẽ có trách nhiệm sắp xếp, bố trí phù hợp.

Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 8/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 28/2/2026, thành phố tiến hành rà soát dữ liệu học sinh, đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết cho từng cấp học.

Giai đoạn xây dựng kế hoạch diễn ra từ 1/2 đến 31/3. Trong thời gian này, dự thảo kế hoạch tuyển sinh được soạn thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi ban hành phương án chính thức.

Từ 31/3 đến 31/5, ngành giáo dục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định tuyển sinh; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi.

Giai đoạn cuối là từ 1/6 đến 31/8, thành phố sẽ tổ chức các kỳ thi và công tác tuyển sinh, thực hiện giám sát, đánh giá kết quả. Toàn bộ quy trình được tổng kết nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.