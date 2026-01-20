TP.HCM dự kiến thi lớp 10 vào cuối tháng 6

TP.HCM có thể tổ chức thi lớp 10 năm 2026 muộn hơn mọi năm. Các môn thi thí sinh cần hoàn thành bao gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu,

Một lãnh đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Lý do là Bộ GD&ĐT đã dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 có thể diễn ra vào ngày 11-12/6 thay vì vào cuối tháng 6 như mọi năm.

Các năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP.HCM thường diễn ra vào tuần đầu tháng 6. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày với 3 môn thi chính và môn thi chuyên dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi chuyên.

Sở GD&ĐT đã công bố 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026 gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Nhìn chung, cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2026 vẫn giữ nguyên so với năm 2025, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9. Thí sinh tham khảo đề minh hoạ thi vào lớp 10 tại đây.

2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của thành phố được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 8/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 28/2/2026, thành phố tiến hành rà soát dữ liệu học sinh, đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết cho từng cấp học.

Giai đoạn xây dựng kế hoạch diễn ra từ 1/2 đến 31/3. Trong thời gian này, dự thảo kế hoạch tuyển sinh được soạn thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi ban hành phương án chính thức.

Từ 31/3 đến 31/5, ngành giáo dục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định tuyển sinh; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi.

Giai đoạn cuối là từ 1/6 đến 31/8, thành phố sẽ tổ chức các kỳ thi và công tác tuyển sinh, thực hiện giám sát, đánh giá kết quả. Toàn bộ quy trình được tổng kết nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.