TP.HCM và những địa phương công bố môn thi lớp 10

Trước thềm tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, một số địa phương đã công bố phương án tổ chức và các môn thi.

Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM là một trong những địa phương đầu tiên công bố môn thi vào lớp 10 năm 2026, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Thí sinh tham khảo đề minh hoạ thi vào lớp 10 tại đây.

Nhìn chung, cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2026 vẫn giữ nguyên so với năm 2025, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9.

Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Vào các năm trước đó, TP.HCM, tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tổ chức thi lớp 10 với 3 môn thi này.

Đà Nẵng cũng đã công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10. Theo đó, ngoài Ngữ văn và Toán, thí sinh cần làm thêm bài thi môn Ngoại ngữ để giành suất vào lớp 10 công lập.

Lưu ý, với môn Ngoại ngữ, thí sinh có thể lựa chọn tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật. Nếu kế hoạch tuyển sinh không có thay đổi so với năm trước, thí sinh sẽ làm bài môn Ngoại ngữ trong 60 phút (hình thức trắc nghiệm) và hai môn còn lại trong 120 phút (hình thức tự luận).

Tại tỉnh Sơn La, Sở GD&ĐT tỉnh cho biết đang hoàn thiện kế hoạch, lấy ý kiến và tham mưu UBND tỉnh quyết định môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo phương án dự kiến, ngoài hai môn bắt buộc Toán và Ngữ văn, bài thi thứ ba là bài tổ hợp gồm Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh.

Bài thi kéo dài trong 90 phút với 80 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, mỗi môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học có 10 câu; riêng Tiếng Anh có 30 câu. Mỗi câu trả lời đúng được 0,125 điểm, tổng điểm tối đa là 10.

Lý giải về định hướng tổ chức bài thi tổ hợp, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết trước năm học 2020-2021, tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn chủ yếu thực hiện bằng phương thức xét học bạ. Tuy nhiên, cách làm này bộc lộ một số hạn chế, nên từ năm học 2021-2022, tỉnh chuyển sang thi tuyển với ba môn, gồm Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba.