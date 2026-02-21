Học AI liệu có lương nghìn USD?

Ngành AI bùng nổ trong mùa tuyển sinh năm nay, được kỳ vọng mang lại cơ hội việc làm rộng mở cùng mức thu nhập cao.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lam.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là khái niệm viễn tưởng mà đã trở thành "xương sống" trong chiến lược công nghệ quốc gia. Từ việc đọc hình ảnh chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm bệnh lý, đến việc tích hợp vào dây chuyền tự động hóa để dự báo thị trường, AI đang tái định nghĩa lại mọi lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Chạy đua cùng sức nóng của thị trường, từ năm 2022, hàng loạt trường đại học, từ khối kỹ thuật truyền thống đến các trường kinh tế, sư phạm đã đồng loạt mở ngành, tuyển sinh các chương trình liên ngành liên quan đến AI.

Đằng sau làn sóng mở ngành "ồ ạt" này là một dấu hỏi lớn: Liệu cơ hội việc làm có thực sự rộng mở như kỳ vọng, hay giấc mơ lương nghìn USD sẽ sớm rơi vào tình trạng bão hòa khi cung vượt quá cầu?

Lương nghìn USD là khả thi

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Vũ Việt Vũ, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học CMC, nhận định sau giai đoạn chuyển đổi số ở các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp, thế giới đang bước sang thời kỳ “chuyển đổi AI” - tức là tìm lời giải cho bài toán ứng dụng AI như thế nào cho hiệu quả.

Theo ông, bản chất của AI, hay các ứng dụng dựa trên công nghệ AI, là giúp con người giải quyết vấn đề thực tiễn theo cách “thông minh” như con người.

Với sự phát triển đột phá của các hệ thống tính toán lớn và thuật toán AI, nhiều bài toán từng được xem là bất khả thi nay đã có thể xử lý. Nhiều công việc trong một ngữ cảnh cụ thể có thể sử dụng AI để giải quyết. Chính vì vậy, AI nổi lên là một trong những ngành học hot, với nhu cầu nhân lực trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ thêm về triển vọng thu nhập và yêu cầu năng lực của sinh viên ngành AI, PGS.TS Vũ Việt Vũ nhận định trong bối cảnh hiện nay, mức lương lên đến hàng nghìn USD là khả thi với nhân sự ngành này. Tuy nhiên, để đạt con số này, vị phó giáo sư nhấn mạnh sinh viên cần biết tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em nên chọn môi trường học tập thực chiến, có cơ hội tốt để làm việc, trải nghiệm tại doanh nghiệp, đồng thời nên tham gia ngay vào các dự án nghiên cứu khoa học từ nhỏ đến lớn khi có thể.

"Sinh viên có nhiều cơ hội, tính cạnh tranh vì thế cũng sẽ cao hơn. Do đó, các em cần nắm chắc kiến thức nền tảng, kỹ năng tự học, khả năng ngoại ngữ cũng như thích ứng nhanh với các bài toán phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau để giải quyết dưới khung nhìn của AI", PGS.TS Việt Vũ chia sẻ.

PGS.TS Vũ Việt Vũ nhận định trong bối cảnh hiện nay, mức lương lên đến hàng nghìn USD là khả thi với nhân sự ngành AI. Ảnh: NVCC.

Ngành AI có bão hòa trong 5-10 năm tới?

Cơ hội nghề nghiệp có nhiều triển vọng, song dưới góc độ cung - cầu lao động, không ít thí sinh băn khoăn khi các chương trình đào tạo AI liên tục nở rộ, liệu ngành này có rơi vào nguy cơ bão hòa nhân lực trong 5-10 năm tới?

Trước câu hỏi này, PGS.TS Vũ Việt Vũ cho rằng ngành nghề nào cũng có những lúc thăng trầm. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử của ngành Công nghệ thông tin nói chung và ngành AI nói riêng, có thể thấy đây là ngành liên tục phát triển, đặc biệt trong hai thập kỷ trở lại đây.

Để chủ động trước biến động thị trường, ông khuyến nghị người học phải có khả năng thích ứng. Khi đã có nền tảng kiến thức đại học vững chắc, mỗi cá nhân hoàn toàn có thể cập nhật thêm tri thức từ các lĩnh vực khác để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Theo ông, nếu hiểu sâu về AI, người học càng thuận lợi khi ứng dụng công nghệ này sang các ngành khác. “Khái niệm bão hòa có thể được xem như một trạng thái để con người tiếp tục tư duy, tìm cách bứt phá sang một giai đoạn phát triển tốt hơn”, ông nói.

Ở góc độ học sinh chuẩn bị chọn ngành, vị chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân, bao gồm sở trường, năng lực, tính cách và điều kiện xung quanh. Ngành nào cũng có giá trị riêng, vấn đề là sự phù hợp với năng lực của bản thân thay vì chạy theo xu thế trước mắt.

AI và các ngành liên quan như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm đòi hỏi tư duy logic tốt. Do đó, ngành này phù hợp với những bạn có nền tảng các môn khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý.

Tuy vậy, theo ông Vũ, nếu thực sự đam mê và kiên trì học hỏi, người học hoàn toàn có thể theo đuổi. Trong bối cảnh hiện nay, với nhiều công cụ hỗ trợ, việc tiếp cận kiến thức không còn quá khó khăn. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần ham học và nền tảng kiến thức vững chắc, bởi chỉ khi đó, người học mới đủ năng lực tư duy và giải quyết các bài toán thực tiễn.