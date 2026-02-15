Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Quốc phòng tuyển gần 3.900 học viên hệ dân sự

  • Chủ nhật, 15/2/2026 20:34 (GMT+7)
Năm 2026, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển 3.883 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc trung cấp đến tiến sĩ.

dan su anh 1

Chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phương Lâm.

Cụ thể, 15 cơ sở giáo dục thuộc quân đội đủ điều kiện đào tạo hệ dân sự gồm: Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, trường Sĩ quan thông tin, trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, trường Cao đẳng Hậu cần 1, trường Cao đẳng Hậu cần 2, trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Các trình độ đào tạo bao gồm: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao 880 chỉ tiêu hệ dân sự, nhiều nhất trong 15 trường (tăng 125 chỉ tiêu so với năm ngoái). Tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu, song đã giảm 30 chỉ tiêu so với năm trước. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tuyển ít nhất, với hai chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.

Chỉ tiêu hệ dân sự 15 trường quân đội năm 2026 cụ thể như sau:

dan su anh 2
dan su anh 3
dan su anh 4

Từ năm 2002, các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự ở các trình độ. Đến năm 2017, theo nghị quyết 19, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các trường quân đội từng bước giảm dần và đến năm 2021 dừng hẳn tuyển sinh hệ dân sự.

Tuy nhiên, từ năm 2025, ngoài hệ quân sự, nhiều trường quân đội được đào tạo hệ dân sự trở lại. Với hệ này, các trường quân đội tuyển sinh tương tự các đại học khác, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường, không qua sơ tuyển.

Đại học Ngoại thương công bố 4 phương thức tuyển sinh 2026

Chiều 15/2, Đại học Ngoại thương thông tin về các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

5 giờ trước

Ngọc Bích

dân sự quân đội bộ quốc phòng đại học trung cấp học viện

