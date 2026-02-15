Đại học Ngoại thương công bố 4 phương thức tuyển sinh 2026

Chiều 15/2, Đại học Ngoại thương thông tin về các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Sinh viên Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC.

Năm 2026, Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển là 4.550 chỉ tiêu cho cả ba cơ sở, tăng 400 chỉ tiêu so với năm trước.

Các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc), D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Bốn phương thức xét tuyển bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển có sử dụng kết quả học tập THPT với 2 nhóm thí sinh, bao gồm:

Học sinh hệ chuyên các môn Toán, Toán - Tin, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Nhật.

Thí sinh không chuyên, đoạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh ở lớp 11 và 12.

Với cả 2 nhóm, trường sẽ xét học bạ theo tổ hợp môn (chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và định hướng nghề nghiệp quốc tế); hoặc xét kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tích hợp và định hướng nghề nghiệp quốc tế).

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện: Tổng điểm 3 môn tổ hợp thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24 điểm trở lên; kết quả học tập 6 kỳ THPT đạt mức tốt; kết quả rèn luyện 6 học kỳ đạt từ khá trở lên.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bao gồm 2 nhóm thí sinh.

Nhóm 1 là thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sẽ xét theo tổ hợp môn, áp dụng với chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Nhóm 2 là thí sinh xét kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng với các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế.

Với phương thức này, trường yêu cầu học sinh học theo chương trình 2018 phải có kết quả học tập và rèn luyện 6 học kỳ bậc THPT đạt mức khá trở lên. Học sinh học chương trình 2006 cần có điểm học bạ 6 học đạt từ 7 và hạnh kiểm khá trở lên.

Ngoài ra, thí sinh cần có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp, hoặc tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Toán + Vật lý, Toán + Hóa học, Toán + Ngữ văn) kết hợp với điểm chứng chỉ ngoại ngữ, quy đổi đạt từ 24 điểm trở lên. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào có thể điều chỉnh theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ đánh giá năng lực (HSA), tư duy (TSA) trong nước và quốc tế. Trong đó:

Thí sinh sử dụng bài thi TSA được đăng ký xét tuyển vào các chương trình thuộc ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Với thí sinh dùng bài thi HSA, nếu chọn Khoa học (Vật lý, Hóa học), các em được xét vào chương trình trình tiêu chuẩn, tích hợp và các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (trừ chương trình tiêu chuẩn Ngôn ngữ thương mại và tích hợp tiếng Pháp thương mại).

Nếu chọn phần Tiếng Anh, thí sinh được xét tuyển vào tất cả các chương trình tiêu chuẩn, trình tích hợp và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, trường xét tuyển chứng chỉ SAT, ACT, A-Level kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhóm này áp dụng với các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình tích hợp và định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế.

Năm 2026, Đại học Ngoại thương cũng mở 10 ngành học mới (xem tại đây).