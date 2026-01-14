Tiêu chí để được vào lớp 1 trường tư ở TP.HCM

Nhiều trường tư thục tại TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh lớp 1 cho năm 2026. Trẻ được yêu cầu phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra để giành suất học.

Học sinh tiểu học tại Vinschool. Ảnh: FBNT.

Tại Vinschool, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 được chia làm 2 giai đoạn là tuyển sinh vào đầu năm học (từ tháng 1-8/2026) và tuyển sinh vào đầu học kỳ 2 (bắt đầu từ tháng 11-12/2026).

Để đăng ký vào cấp tiểu học hệ chuẩn, trẻ cần làm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Năng lực tư duy và phỏng vấn. Trong khi đó, hệ nâng cao sẽ yêu cầu cao hơn, môn Toán có thể làm bài thi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, kèm theo các bài thi khác tương tự hệ chuẩn.

Ngoài ra, nhà trường đặt ra điều kiện đăng ký tuyển sinh cho học sinh mới là không mắc bệnh truyền nhiễm, không mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm, không có nhu cầu giáo dục đặc biệt (do điều kiện chăm sóc và cơ sở vật chất hiện tại của trường chưa đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của học sinh).

Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức yêu cầu trẻ làm khảo sát kỹ năng để vào lớp 1. Ảnh: FBNT.

Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc cũng đã thông báo tuyển sinh lớp 1 cho năm học 2026-2027 đối với trẻ sinh năm 2020. Điều kiện dự tuyển là học sinh phải có sức khoẻ, tâm lý bình thường và trường không nhận trẻ có dấu hiệu tự kỷ.

Dự kiến vào ngày 28/3, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát năng lực đầu vào các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và thông báo kết quả khảo sát trước ngày 4/4. Những học sinh đạt yêu cầu cần hoàn tất hồ sơ nhập học, đăng ký giữ chỗ và đóng học phí trước ngày 25/4.

Tại hệ thống trường Emasi, nhà trường tuyển sinh xuyên suốt năm học ở tất cả các khối lớp và chào đón các học sinh mới tuỳ thuộc vào số lượng chỗ còn trống.

Theo đó, phụ huynh có thể đăng ký tham quan trường và để học sinh thực hiện các bài đánh giá đầu vào vào bất kỳ thời điểm nào trong khung giờ làm việc của trường ở các ngày trong tuần.

Về quy trình tuyển sinh, sau khi nộp hồ sơ nhập học và thanh toán phí đăng ký tuyển sinh, trẻ đăng ký vào lớp 1 sẽ được sắp xếp với giáo viên trưởng khối lớp. Nhà trường nêu rằng trường có quyền từ chối nhận học sinh trong những trường hợp sau:

Có những yếu tố tiêu cực về học lực hoặc hạnh kiểm với khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực cho trường học hoặc cộng đồng.

Lớp học mà học sinh đăng ký học đã đủ sĩ số.

Không nộp đủ hồ sơ theo quy định tuyển sinh.

Nhà trường không thể đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh đăng ký học.

Học sinh tiểu học tại trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein. Ảnh: FBNT.

Trong khi đó, quy trình tuyển sinh tại trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein gồm 5 bước là tư vấn, đăng ký dự tuyển, kiểm tra đầu vào, tư vấn nhập học, hoàn tất thủ tục tài chính và nhập học. Riêng với học sinh đăng ký vào lớp 1, các em cần thực hiện khảo sát kỹ năng theo chương trình do nhà trường cung cấp.

Tại hệ thống trường Pathway Tuệ Đức, nhà trường cho biết quy trình tuyển sinh gồm 4 bước nhằm giúp nhà trường thấu hiểu quan điểm giáo dục, phương pháp học cũng như cách phối hợp hiệu quả để hỗ trợ trẻ trong hành trình trưởng thành.

Đối với trẻ đăng ký vào lớp 1, sau khi phụ huynh tìm hiểu thông tin và đăng ký dự tuyển cho con, bộ phận tuyển sinh sẽ sắp xếp lịch cho học sinh thực hiện khảo sát kỹ năng đầu vào.

Hệ thống trường Inspire Khai Nguyên lại cho học sinh làm bài khảo sát năng lực nhằm xác định thế mạnh tiềm năng của các em. Đồng thời, trẻ cũng có buổi tiếp xúc với chuyên viên tâm lý theo quy trình khảo sát đầu vào của nhà trường, sau đó kết quả sẽ được thông báo đến phụ huynh.